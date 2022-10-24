Учасниця "Голосу країни" врятувала свою суперницю з-під обстрілів: "Вони як відчули"

Учасниця "Голосу країни" врятувала свою суперницю з-під обстрілів: "Вони як відчули"

Цей вокальний батл між учасницями «Голосу країни» глядачі називають найкращим з усього, що вони вже бачили у цьому сезоні, а його результати неучікуваними.

Як пише Politeka.net, виборювати місце у проекті довелося Тіні Колодій та Ганні Кіндзерській.

Епізод було відзнято ще до 24 лютого. Тіна і Ганна були у команді Святослава Вакарчука, який, нагадаємо, залишив крісло тренера «Голосу країни» після повномасштабного вторгнення.

Тіна зі Слов’янська, де зараз залишаєтсья її мама - під обстрілами, без світла, без води і газу.

«Бувають ситуації, коли мама не бере слухавку і меня здається, що я вмру просто тут і зараз. Завжди прошу її: де б ти не була, завжди бери з собою телефон. Я повина чути тівй голос», - розповіла Тіна.

Ганна з Ніжина, виросла в багатодітній сім’ї, в неї шість братів і одна сестра.

«Для того, щоб завжди залишатися в контакті в нас є сімейний час. І зараз під час тривожних подій або повітряних тривог в нашому чаті перекличка. Всі відписують, хто де є. І чи все в порядку», - розповіла Кіндзерська.

Дівчата, які, як виявилося стали подругами. Брат Ганни зателефонував Тіні та сказав, щоб вона збиралася, бо вони її заберуть.

«На той момент я була на вокзалі і намагалася влізти в евакуаційний потяг. Що мені не вдалося. Вони, наче, це відчули», - розповіла Тіна.

«Любі українці, війна скінчиться. Все пройде. Важливо, ким ми залишимось після цього», - переконана Ганна Кіндзерська.

До речі, після батлу і Ганна і Тіна, виконавши пісню «Falling», залишилися у проекті.

«У них чудові голоси. Рада, що Ганна і Тіна пройшли далі обидві. Молодці!», «Тіна не лише фантастична співачка, а й така харизматична красуня!», «Потужні вокалістки, обидві, добре що й Тіну забрали. Але моє серце, це Анна! Хочеться дивитися, як вона рухається, як майстерно володіє голосом, там такий рівень! Ось це голос, ні - голосище! Привіт із Вірменії!», - пишуть у коментарях до виступу глядачі.

Тим часом співачка Злата Огнєвич порадила, як пережити найтяжчу зиму.


Катерина Петренко, politeka.net





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