Учасниця "Голосу країни" Катерина Давиденко померла у віці 28 років

Учасниця вокального шоу "Голос країни" Катерина Давиденко пішла з життя у 28 років. Відома причина смерті: тромбоемболія легеневої артерії.

Трагічну звістку підтвердив на своїй сторінці у Facebook український виконавець Іво Бобул. Співак попросив небайдужих користувачів розповісти йому про смерть артистки детальніше: "Шановні артисти, звертаюсь до всіх вас із проханням. Померла гарна співачка. Навчалася в естрадно-цирковій академії. Давиденко Катерина. Хто знає, що сталося, напишіть мені, будь-ласка, у Facebook", інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/zebra_davidenko

У коментарях в Instagram Катерини написала її сестра, яка спростувала версію про смерть від пневмонії – спочатку причину смерті ЗМІ вказали саме таку.

"Це пише сестра Каті. Ви що були присутні при цьому всьому і знаєте причину її смерті? Ні. Так попрошу, будь ласка, не вигадувати нічого. Причина смерті – тромбоемболія легеневої артерії", – зазначила жінка.

Фото: instagram.com/zebra_davidenko

Катерина Давиденко прийшла на шоу "Голос країни" у 2014 році. Дівчина родом з Донецька виконала хіт Virtual Insanity британського гурту Jamiroquai. Тоді її вокальні здібності оцінив фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, який артистку до себе в команду.

У співачки залишилася 9-річна донька Марія.

Катерина з донькою

Фото: instagram.com/zebra_davidenko