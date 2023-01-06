Учасниця "Голосу країни" Катерина Давиденко померла у віці 28 років

Учасниця вокального шоу "Голос країни" Катерина Давиденко пішла з життя у 28 років. Відома причина смерті: тромбоемболія легеневої артерії.

Трагічну звістку підтвердив на своїй сторінці у Facebook український виконавець Іво Бобул. Співак попросив небайдужих користувачів розповісти йому про смерть артистки детальніше: "Шановні артисти, звертаюсь до всіх вас із проханням. Померла гарна співачка. Навчалася в естрадно-цирковій академії. Давиденко Катерина. Хто знає, що сталося, напишіть мені, будь-ласка, у Facebook", інформує Апостроф.

Фото: instagram.com/zebra_davidenko

У коментарях в Instagram Катерини написала її сестра, яка спростувала версію про смерть від пневмонії – спочатку причину смерті ЗМІ вказали саме таку.

"Це пише сестра Каті. Ви що були присутні при цьому всьому і знаєте причину її смерті? Ні. Так попрошу, будь ласка, не вигадувати нічого. Причина смерті – тромбоемболія легеневої артерії", – зазначила жінка.

Фото: instagram.com/zebra_davidenko

Катерина Давиденко прийшла на шоу "Голос країни" у 2014 році. Дівчина родом з Донецька виконала хіт Virtual Insanity британського гурту Jamiroquai. Тоді її вокальні здібності оцінив фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, який артистку до себе в команду.

У співачки залишилася 9-річна донька Марія.

Катерина з донькою
Фото: instagram.com/zebra_davidenko


Любов Блажко, Апостроф





Интересные новости
Кетрін Зета-Джонс засвітила фігуру в купальнику - фото без фільтрів та обробкиКетрін Зета-Джонс засвітила фігуру в купальнику - фото без фільтрів та обробки
Вікторія Бекхем показала, як відзначила Новий рік із сім'єю, і засвітила інтер'єр свого будинку в АнгліїВікторія Бекхем показала, як відзначила Новий рік із сім'єю, і засвітила інтер'єр свого будинку в Англії
Меладзе на корпоративі несподівано відповів на "Слава Україні", відео: "відвів мікрофон убік і..."Меладзе на корпоративі несподівано відповів на "Слава Україні", відео: "відвів мікрофон убік і..."
Скандал у Чернівцях: лікар звинуватив завідувача поліклініки у побитті: "Прийняв жінку без наряду"Скандал у Чернівцях: лікар звинуватив завідувача поліклініки у побитті: "Прийняв жінку без наряду"
"Ніби знову вчишся ходити": Тополя з "Антитіла" розповів про перший сольний концерт з початку війни"Ніби знову вчишся ходити": Тополя з "Антитіла" розповів про перший сольний концерт з початку війни
Блок рекламы


Похожие новости
Осадча жорстко розкритикувала Меладзе після виправдання за слова "Слава Україні": "Після 14 років цей бравий грузин боявся..."Осадча жорстко розкритикувала Меладзе після виправдання за слова "Слава Україні": "Після 14 років цей бравий грузин боявся..."
Померла культова дизайнерка Вів'єн ВествудПомерла культова дизайнерка Вів'єн Вествуд
Померла зірка фільму «Двоє: я та моя тінь» Кірсті ЕлліПомерла зірка фільму «Двоє: я та моя тінь» Кірсті Еллі
Шер з'явилася під руку з бойфрендом, який на 40 років її молодшийШер з'явилася під руку з бойфрендом, який на 40 років її молодший
Учасниця "Голосу країни" врятувала свою суперницю з-під обстрілів: "Вони як відчули"Учасниця "Голосу країни" врятувала свою суперницю з-під обстрілів: "Вони як відчули"
Камінська з "НеАнгелів" після низки скандалів спробувала виправдатися: "Заробила за 15 років ротом..."Камінська з "НеАнгелів" після низки скандалів спробувала виправдатися: "Заробила за 15 років ротом..."
"Дуже страшно": учасниця Голосу країни-12 із команди Потапа розповіла про життя в окупації"Дуже страшно": учасниця Голосу країни-12 із команди Потапа розповіла про життя в окупації
Померла зірка серіалу «Вона написала вбивство» Анджела ЛенсберіПомерла зірка серіалу «Вона написала вбивство» Анджела Ленсбері
Дружина Пола Маккартні підкорила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ - виглядає на 20 років молодшоюДружина Пола Маккартні підкорила зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ - виглядає на 20 років молодшою
Меріл Стріп у віці 73 років підкорила молодою зовнішністю та стрункістю під час рідкісного виходу у світМеріл Стріп у віці 73 років підкорила молодою зовнішністю та стрункістю під час рідкісного виходу у світ
Последние новости
Подгружаем последние новости