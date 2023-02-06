Відео дня: у Туреччині з-під завалів врятували маленьку дівчинку

6 лютого в Туреччині стався потужний землетрус, який забрав життя понад 1900 осіб. Там рятувальники вступили в перегони з часом за життя тих, хто все ще залишається під завалами. Так, з-під завалів вдалося дістати маленьку дівчинку.

Відповідним відео поділились у соціальних мережах.

Зазначається, що про стан дитини наразі невідомо, інформує Апостроф .

Зазначимо, що пошуками зараз займаються не лише рятувальники, а й звичайні люди. Поліцейські рятують також тварин та передають їх господарям.

Деякі експерти вважають, що це, можливо, найсильніший землетрус у Туреччині за всю історію спостережень. Найбільше від землетрусу постраждали турецькі провінції Газіантеп, Шанліурфа, Діярбакир, Адана, Адіяман, Малатья, Османія, Хатай та Кіліс.