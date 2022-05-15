Польша на Евровидении получила 0 баллов от украинского жюри

Теперь некоторые его представители оправдываются и говорят, что не знают, как это произошло, информирует ZN.ua.

Зрители из Украины на песенном конкурсе Евровидения-2022 единственные дали исполнителю Польши Кристиану Охману 12 баллов. В то же время, украинское жюри не предоставило польскому исполнителю ни одного балла.

После объявления результатов конкурса как в Украине, так и в Польше, многих возмутил тот факт, что по итогам голосования жюри из Украины Польша получила ноль баллов, хотя от Польши Украина получила именно 12 баллов.

Правда, впоследствии Общественное телевещание Польши заявило, что жюри из Польши было дисквалифицировано за попытку манипуляции голосованием, а 12 баллов Украине поставило не польское жюри, а компьютер, базируясь на результатах голосования жюри в регионе.

В украинском инфопространстве пронеслась волна возмущения представителями жюри за их оценку польского исполнителя. По их мнению, учитывая ту помощь, которую Польша оказывает Украине во время войны, 0 баллов – это позор.

Украинское жюри на песенном конкурсе "Евровидение-2022" возглавлял украинский продюсер, музыкальный продюсер 9 и 10 сезонов телевизионного шоу Х-Фактор Вадим Лисица. Также в его состав входили солист вокальной формации «Пиккардийская терция» Андрей Капраль, певица Ирина Федишин, дирижер и художественный руководитель Академического инструментального ансамбля «Высокий Замок» Львовской национальной филармонии Андрей Яцкив и украинский киновед и кинокритик Лукьян Галкин.

Впоследствии часть украинцев высказала мнение, что жюри – это всего пять человек, и гораздо важнее, как проголосовали телезрители из Украины.

В частности, Польша получила 12 баллов только от телезрителей из Украины. Еще по 10 баллов польскому исполнителю предоставили зрители Великобритании и Ирландии и 8 – от Германии.

После общественного резонанса украинское жюри решило оправдаться за результаты своей деятельности. Так, певица Ирина Федишин заявила, что поставила Польше 10 баллов и не понимает, как получилось, что Польша получила в итоге 0 от жюри. Глава жюри Вадим Лисица говорит, что все исполнители «получили те результаты, которых заслужили и за которые не стыдно».

В общем итоге польский исполнитель Кристиан Охман занял 12 место, получив 151 балл – 46 баллов от национальных жюри и 105 баллов от зрителей стран-участниц.

Украинская группа Kalush Orchestra победил в песенном конкурсе "Евровидение-2022" в итальянском Турине, получив в сумме 631 балл.

После выступления Kalush Orchestra со сцены призвали спасти "Азовсталь". Это вызвало опасения, что группа может дисквалифицироваться, поскольку политические лозунги и призывы на "Евровидении" запрещены. Но Европейский языковой союз заявил, что считает призывы к миру от Kalush Orchestra и других участников гуманитарными, а не политическими высказываниями.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину
Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"
"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде
Блок рекламы


Похожие новости
"Это просто позор!": украинцы взбунтовались против своего жюри на Евровидении из-за баллов Польше"Это просто позор!": украинцы взбунтовались против своего жюри на Евровидении из-за баллов Польше
Балбесы, где баллы? Украинское жюри оскандалилось при голосовании на "Евровидении 2022"Балбесы, где баллы? Украинское жюри оскандалилось при голосовании на "Евровидении 2022"
Kalush Orchestra победили на "Евровидении-2022": как Европа голосовала за УкраинуKalush Orchestra победили на "Евровидении-2022": как Европа голосовала за Украину
Kalush Orchestra принесли Украине победу на "Евровидении-2022": видеоKalush Orchestra принесли Украине победу на "Евровидении-2022": видео
Kalush Orchestra не дисквалифицируют на "Евровидении-2022"Kalush Orchestra не дисквалифицируют на "Евровидении-2022"
Kalush призвал спасти защитников Азовстали на "Евровидении"Kalush призвал спасти защитников Азовстали на "Евровидении"
Злата Огневич пострадала из-за украинского языка в США: "На нас напал расист!"Злата Огневич пострадала из-за украинского языка в США: "На нас напал расист!"
Как на "Евровидении-2022" выступил певец из Израиля - Майкл Бен Давид поддерживает УкраинуКак на "Евровидении-2022" выступил певец из Израиля - Майкл Бен Давид поддерживает Украину
"Езжай домой и не позорься": Киркорова не пустили в VIP-зону на Евровидении, видео"Езжай домой и не позорься": Киркорова не пустили в VIP-зону на Евровидении, видео
Джамала получила награду Атлантического совета СШАДжамала получила награду Атлантического совета США
Последние новости
Подгружаем последние новости