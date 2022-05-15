Польша на Евровидении получила 0 баллов от украинского жюри

Зрители из Украины на песенном конкурсе Евровидения-2022 единственные дали исполнителю Польши Кристиану Охману 12 баллов. В то же время, украинское жюри не предоставило польскому исполнителю ни одного балла.

После объявления результатов конкурса как в Украине, так и в Польше , многих возмутил тот факт, что по итогам голосования жюри из Украины Польша получила ноль баллов, хотя от Польши Украина получила именно 12 баллов.

Правда, впоследствии Общественное телевещание Польши заявило , что жюри из Польши было дисквалифицировано за попытку манипуляции голосованием, а 12 баллов Украине поставило не польское жюри, а компьютер, базируясь на результатах голосования жюри в регионе.

В украинском инфопространстве пронеслась волна возмущения представителями жюри за их оценку польского исполнителя. По их мнению, учитывая ту помощь, которую Польша оказывает Украине во время войны, 0 баллов – это позор.

Украинское жюри на песенном конкурсе "Евровидение-2022" возглавлял украинский продюсер, музыкальный продюсер 9 и 10 сезонов телевизионного шоу Х-Фактор Вадим Лисица. Также в его состав входили солист вокальной формации «Пиккардийская терция» Андрей Капраль, певица Ирина Федишин, дирижер и художественный руководитель Академического инструментального ансамбля «Высокий Замок» Львовской национальной филармонии Андрей Яцкив и украинский киновед и кинокритик Лукьян Галкин.

Впоследствии часть украинцев высказала мнение, что жюри – это всего пять человек, и гораздо важнее, как проголосовали телезрители из Украины.

В частности, Польша получила 12 баллов только от телезрителей из Украины. Еще по 10 баллов польскому исполнителю предоставили зрители Великобритании и Ирландии и 8 – от Германии.

После общественного резонанса украинское жюри решило оправдаться за результаты своей деятельности. Так, певица Ирина Федишин заявила, что поставила Польше 10 баллов и не понимает, как получилось, что Польша получила в итоге 0 от жюри. Глава жюри Вадим Лисица говорит, что все исполнители «получили те результаты, которых заслужили и за которые не стыдно».

В общем итоге польский исполнитель Кристиан Охман занял 12 место, получив 151 балл – 46 баллов от национальных жюри и 105 баллов от зрителей стран-участниц.

Украинская группа Kalush Orchestra победил в песенном конкурсе "Евровидение-2022" в итальянском Турине, получив в сумме 631 балл.

После выступления Kalush Orchestra со сцены призвали спасти "Азовсталь". Это вызвало опасения, что группа может дисквалифицироваться, поскольку политические лозунги и призывы на "Евровидении" запрещены. Но Европейский языковой союз заявил, что считает призывы к миру от Kalush Orchestra и других участников гуманитарными, а не политическими высказываниями.