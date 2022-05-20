Организаторы "Евровидения-2022" объяснили, почему изменили оценки жюри из шести стран

Европейский вещательный союз (EBU) раскрыл, почему голосование жюри из шести стран, включая Румынию, Грузию и Азербайджан изменили в финале конкурса песни "Евровидение-2022".

В официальном заявлении EBU сказано, что профессиональное жюри из Азербайджана, Грузии, Черногории, Польши , Румынии и Сан-Марино уличили в нечестном и взаимовыгодном обмене голосами: они, якобы, предварительно распределили между собой самые высокие оценки, информирует Апостроф .

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"Во втором полуфинале было замечено, что четыре из шести указанных стран поместили пять других в свою пятерку лучших (принимая во внимание, что они не могли голосовать за себя), — говорится в сообщении EBU. - Одно жюри проголосовало за одни и те же пять стран в своем топ-6; еще одно из шести жюри поместило четыре других страны в Топ-4, а пятую - в Топ-7".

Схему заметили, поскольку пять из шести уличенных стран не попали даже в топ-8 по мнению жюри из остальных 15 стран, голосовавших во втором полуфинале. Более того, четыре из шести стран попали в шестерку худших.

Европейский вещательный союз заявил, что "неправомерность" голосования такого масштаба является "беспрецедентной".

Так, оригинальные результаты голосования, опубликованные EBU, показывают, что жюри Черногории поставило Грузию на первое место, тогда как остальные 15 стран отдали ей последнее.

Окончательный подсчет после всех голосов показал, что Сэм Райдер из Великобритании занял второе место после Украины в гранд-финале с 466 очками — едва оттеснив испанку Chanel на третье место с 459 очками, а шведку Корнелию Джейкобс на четвертое место с 438 очками.

В соответствии с заменяющими "совокупными" голосами, проставленными EBU, Райдер получил максимальные 12 баллов от Азербайджана и Грузии, по 8 баллов от Сан-Марино, Румынии и Польши и 5 баллов от Черногории.

EBU заменил голоса жюри из шести стран совокупным результатом как во втором полуфинале, так и в гранд-финале песенного конкурса.

"Жюри из этих шести стран согласилось голосовать друг за друга. После "неправомерных схем голосования" (давайте просто назовем это "мошенничеством"), выявленных во втором полуфинале, EBU приняло смелое решение: они признали голоса шести жюри недействительными и заменили их "совокупным результатом" (по совокупности итогов голосования жюри других государств)", - объяснили организаторы конкурса.

"EBU, его члены и справочная группа будут продолжать тесно сотрудничать для защиты целостности и успеха мероприятия, которое было уникальной платформой для творческих талантов на протяжении 66 лет, и надеется, что продолжит развлекать аудиторию по всему миру", - говорится в заявлении.