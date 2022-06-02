"Вы не могли понять, почему я развелся": Дантес показал женщину, которая не оставила его равнодушным

Певец сделал неожиданное признание.

Как сообщает Politeka.net, Владимир Дантес в своем Инстаграме бурно отреагировали на результаты конкурса красоты в Крыму.

Ранее в сети наделали шуму снимки девушки, которая победила на конкурсе «Королева красоты – Крым Весна 2022» в оккупированном Севастополе. 34-летняя Ольга Валеева привлекла к себе внимание своей броской внешностью с явными следами вмешательства инъекций.

Не остался в стороне и Дантес.

«Вы не могли понять, почему я развелся с женой. Ответ прост. Я ждал королеву! Позвольте представить: «Королева красоты – Крым Весна 2022», - написал в сториз певец, поделившись снимком крымчанки.

Но этим певец не ограничился и добавил к снимку еще одну шутку:

«Когда играю в видеоигры, где нужно выбирать расу герою, всегда выбираю такого персонажа».

Как известно, недавно Дантес и Надя Дорофеева шокировали поклонников новостью о своем разводе после, как казалось, беспроблемных семи лет брака. Артисты заявили, что сохраняют хорошие отношения, однако дальше им не по пути.