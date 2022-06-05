ВОЗ подтвердила уже 780 случаев заболевания оспой обезьян в неэндемичных странах

Всемирная организация здравоохранения заявила, что с 13 мая по 2 июня в 27 странах, которые не являются эндемичными для оспы обезьян (эндемичные - это те, где вирус присутствует постоянно), выявлено 780 случаев заражения данной инфекцией, сообщается на сайте ВОЗ .

«Большинство зарегистрированных случаев на данный момент были зарегистрированы через службы сексуального здоровья или другие медицинские услуги в учреждениях первичной или вторичной медико-санитарной помощи и касались в основном, но не исключительно мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами», - говорится в сообщении ВОЗ.

Эпидемиологическое расследование распространения вируса продолжается, отмечают в ВОЗ.