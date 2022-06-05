ВОЗ подтвердила уже 780 случаев заболевания оспой обезьян в неэндемичных странах

Вирус проник на территорию уже 27 стран.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что с 13 мая по 2 июня в 27 странах, которые не являются эндемичными для оспы обезьян (эндемичные - это те, где вирус присутствует постоянно), выявлено 780 случаев заражения данной инфекцией, сообщается на сайте ВОЗ.

«Большинство зарегистрированных случаев на данный момент были зарегистрированы через службы сексуального здоровья или другие медицинские услуги в учреждениях первичной или вторичной медико-санитарной помощи и касались в основном, но не исключительно мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами», - говорится в сообщении ВОЗ.

Эпидемиологическое расследование распространения вируса продолжается, отмечают в ВОЗ.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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