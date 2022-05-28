Обезьяна оспа: главный санврач объяснил, угрожает ли Украине распространение заболевания

Игорь Кузин отметил, что обезьянья оспа протекает значительно легче, чем обычная, искорененная еще в 1980 году, информирует ZN.ua.

Обезьяна оспа: главный санврач объяснил, угрожает ли Украине распространение заболевания
© Getty Images

Сегодня кроме коронавируса мир начал волноваться еще и из-за обезьяньей оспы. Что это такое, чем нам грозит и какие меры планирует принимать Украина в интервью ZN.UA, рассказал главный санврач Игорь Кузин, с которым поговорила Алла Котляр.

«По обезьяньей оспе есть несколько ключевых сообщений. Прежде всего это зоонозное заболевание, которое передается от животного к человеку. Довольно редкое. Встречалось преимущественно в некоторых районах Африки, где есть тропические влажные леса. Сам вирус очень схож с вирусом натуральной оспы. Эта болезнь была полностью искоренена в 1980 году. По симптомам похоже, но заболевание протекает гораздо легче», – отметил Кузин.

По его словам, на сегодняшний день в Европе зафиксирован 171 подтвержденный случай и 87 подозрительных. Всего под наблюдением 258 случаев. Наибольшее количество зарегистрировано в Великобритании, Португалии и Испании.

«Если раньше случаи регистрировали среди людей, которые посещали Африку и возвращаясь домой, имели симптомы заболевания, то сейчас речь идет о вторичном распространении от человека к человеку на территории Европы. Эпидемиологи подробно изучают и расследуют эти случаи. Обычно заболевание длится от двух до четырех недель, и симптомы проходят самостоятельно. Тяжелое течение возможно, но в небольшом проценте случаев», – добавил Кузин.

Санврач отметил, что сейчас ВОЗ не расценивает ситуацию с обезьяньей оспой как чрезвычайную, и в ближайшее время вряд ли будет. Пока что вирус вызывает только интерес среди врачей-эпидемиологов и клиницистов.

Кузин отметил, что проводить какие-то массированные кампании по таргетированному или прицельному вакцинированию также сейчас не советуют. Вакцина есть только экспериментальная. Ее применение пока достаточно ограничено.

«Для Украины риски достаточно малы. Во-первых, болезнь передается тяжелее, чем коронавирус. Чтобы инфицироваться, человек должен иметь достаточно тесный контакт с биологическими жидкостями, кровью, пораженной кожей или слизистой инфицированного человека или животного. Во-вторых, Украина не является транзиторной страной для путешествий в страны Африки, и количество миграционных процессов сейчас достаточно ограничено», – заявил санврач.

Однако, добавил Кузин, людям, имеющим у себя подобные симптомы, нужно обязательно обращаться к врачам для клинической диагностики, чтобы запустил процесс эпидрасследования. Все соответствующие инструкции находятся на уровне центров контроля и профилактики болезней: что делать, если появятся такие случаи, как отслеживать контактных лиц, на что обращать внимание. Пока что в Украине не ожидают, что эта ситуация может стать чрезвычайной для нашей страны или Европы.

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