Новостей.COM ⇒
2022-05-20
Оспу обезьян зафиксировали в Европе: что известно о болезни
В группе риска оказались молодые мужчины.
Впервые болезнь обнаружили у обезьян в 1950-х годах© unsplash.com
За последнее время в мире было зафиксировано более 60 случаев заболевания оспой обезьян. Это заболевание, которое имеет непосредственную связь с оспой, которую искоренили еще в 1970-х годах. В основном заболевание встречается в Центральной и Западной Африке – странах с влажным климатом, но недавно случаи заражения зарегистрировали в Европе.
Фаина Ваулина, ZN.ua