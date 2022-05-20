Оспу обезьян зафиксировали в Европе: что известно о болезни

В группе риска оказались молодые мужчины.

Оспу обезьян зафиксировали в Европе: что известно о болезни
Впервые болезнь обнаружили у обезьян в 1950-х годах
© unsplash.com

За последнее время в мире было зафиксировано более 60 случаев заболевания оспой обезьян. Это заболевание, которое имеет непосредственную связь с оспой, которую искоренили еще в 1970-х годах. В основном заболевание встречается в Центральной и Западной Африке – странах с влажным климатом, но недавно случаи заражения зарегистрировали в Европе.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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