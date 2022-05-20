Оспу обезьян зафиксировали в Европе: что известно о болезни

За последнее время в мире было зафиксировано более 60 случаев заболевания оспой обезьян. Это заболевание, которое имеет непосредственную связь с оспой, которую искоренили еще в 1970-х годах. В основном заболевание встречается в Центральной и Западной Африке – странах с влажным климатом, но недавно случаи заражения зарегистрировали в Европе.