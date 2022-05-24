Обезьянья оспа не станет новым COVID-19, эксперт объяснил почему

Обезьяна оспа не спровоцирует такую же пандемию, как и коронавирус SARS-CoV-2 хотя бы потому, что эти две инфекции очень разные с точки зрения способов распространения. Об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе сказал исполнительный директор Коалиции по инновациям в области готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт.

«Также против обезьяньей оспы уже есть две действенные вакцины. Это те вакцины, которые защищают от обыкновенной оспы. Оба возбудителя принадлежат к одной группе и достаточно близки. Так что эти вакцины работают. Поэтому мы входим в период нового кризиса в сфере здравоохранения, но уже есть в руках все необходимые средства для борьбы с ним», - пояснил эксперт.