Обезьянья оспа не станет новым COVID-19, эксперт объяснил почему

У человечества уже есть средства для борьбы с распространением новой инфекции, которая пугает человечество, информирует ZN.ua.

Обезьяна оспа не спровоцирует такую же пандемию, как и коронавирус SARS-CoV-2 хотя бы потому, что эти две инфекции очень разные с точки зрения способов распространения. Об этом во время Всемирного экономического форума в Давосе сказал исполнительный директор Коалиции по инновациям в области готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт.

«Также против обезьяньей оспы уже есть две действенные вакцины. Это те вакцины, которые защищают от обыкновенной оспы. Оба возбудителя принадлежат к одной группе и достаточно близки. Так что эти вакцины работают. Поэтому мы входим в период нового кризиса в сфере здравоохранения, но уже есть в руках все необходимые средства для борьбы с ним», - пояснил эксперт.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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