В одній з областей вдвічі зросла захворюваність на COVID-19

На Харківщині вдвічі зросла захворюваність на COVID-19 порівняно з літнім періодом. Про це повідомляє очільник Департаменту охорони здоров’я місцевої ОВА Максим Хаустов.

Станом на 9 вересня з підтвердженим діагнозом в місцевих перебуває 243 пацієнти. У відомстві так окреслюють забезпеченість області ліжками з подачею кисню, які вкрай необхідні для хворих з важкими формами ковіду:

“Всього ліжок, виділених під COVID, - 1995, із них 1663 ліжка забезпечені подачею централізованого кисню. На сьогодні зайнятість ліжок складає 13,1%”.