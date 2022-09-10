В одній з областей вдвічі зросла захворюваність на COVID-19

Перед початком епідемічного сезону важливо вакцинуватися ще й тому, що, зважаючи на триваючу війну, є постійна необхідність мати в запасі ліжка для поранених

В одній з областей вдвічі зросла захворюваність на COVID-19
© Командування Медичних сил ЗСУ

На Харківщині вдвічі зросла захворюваність на COVID-19 порівняно з літнім періодом. Про це повідомляє очільник Департаменту охорони здоров’я місцевої ОВА Максим Хаустов.

Станом на 9 вересня з підтвердженим діагнозом в місцевих перебуває 243 пацієнти. У відомстві так окреслюють забезпеченість області ліжками з подачею кисню, які вкрай необхідні для хворих з важкими формами ковіду:

“Всього ліжок, виділених під COVID, - 1995, із них 1663 ліжка забезпечені подачею централізованого кисню. На сьогодні зайнятість ліжок складає 13,1%”.


Оксана Коваль, ZN.ua





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