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2022-09-10
В одній з областей вдвічі зросла захворюваність на COVID-19
Перед початком епідемічного сезону важливо вакцинуватися ще й тому, що, зважаючи на триваючу війну, є постійна необхідність мати в запасі ліжка для поранених
© Командування Медичних сил ЗСУ
На Харківщині вдвічі зросла захворюваність на COVID-19 порівняно з літнім періодом. Про це
Станом на 9 вересня з підтвердженим діагнозом в місцевих перебуває 243 пацієнти. У відомстві так окреслюють забезпеченість області ліжками з подачею кисню, які вкрай необхідні для хворих з важкими формами ковіду:
“Всього ліжок, виділених під COVID, - 1995, із них 1663 ліжка забезпечені подачею централізованого кисню. На сьогодні зайнятість ліжок складає 13,1%”.
Оксана Коваль, ZN.ua