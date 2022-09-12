У Київській області захворюваність на COVID-19 зросла більше ніж на 40% за тиждень

На території України далі зростає захворюваність на коронавірус. Так, у Київській області впродовж минулого тижня виявили 864 випадки захворювання на COVID-19. Ця кількість на 42,3% перевищує показники за попередній аналогічний період – з 29 серпня по 4 вересня. Про це повідомляє Київська ОВА в Telegram .

Станом на понеділок, 12 вересня, на Київщині госпіталізовано 195 хворих, з яких 172 мають підтверджений діагноз, а 23 перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.

Водночас, у Київській області зростає і кількість нових щеплень. Протягом останнього тижня вакцинувалися 6 225 людей, що на 800 осіб більше від попереднього.