"Кракен" в Україні: чи варто боятися нової мутації COVID-19
Роз'яснення дали експерти ЦГЗ.
В Україні 24 січня був зафіксований перший випадок інфікування мутацією варіанту Omicron XBB.1.5 вірусу SARS-CoV-2. Інша назва штаму – "Кракен". Пацієнт, який захворів, не мав щеплення проти COVID-19. Фахівці Центру громадського здоров’я (ЦГЗ)
Керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко зазначила, що варіант коронавірусу Omicron XBB.1.5 швидше передається, але легше переноситься та часто хворі не потребують госпіталізації.
«Ми досить обмежені в даних, проте з того, що нам доступно і що підтверджує ВООЗ — Omicron XBB.1.5 швидше передається і таким чином сприятиме збільшенню випадків у всьому світі та в Україні відповідно. Інформації щодо тяжкості захворювання, пов’язаного з XXB.1.5 поки не достатньо, але оцінки тривають», – пояснила вона.
За словами Кошалко, щоб захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.
«Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше», – сказала вона.