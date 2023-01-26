"Кракен" в Україні: чи варто боятися нової мутації COVID-19

Роз'яснення дали експерти ЦГЗ.

© Elgin Community College

В Україні 24 січня був зафіксований перший випадок інфікування мутацією варіанту Omicron XBB.1.5 вірусу SARS-CoV-2. Інша назва штаму – "Кракен". Пацієнт, який захворів, не мав щеплення проти COVID-19. Фахівці Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) розповіли, чи сприятиме нова мутація штаму Omicron підвищенню рівня захворюваності на COVID-19.

Керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко зазначила, що варіант коронавірусу Omicron XBB.1.5 швидше передається, але легше переноситься та часто хворі не потребують госпіталізації.

«Ми досить обмежені в даних, проте з того, що нам доступно і що підтверджує ВООЗ — Omicron XBB.1.5 швидше передається і таким чином сприятиме збільшенню випадків у всьому світі та в Україні відповідно. Інформації щодо тяжкості захворювання, пов’язаного з XXB.1.5 поки не достатньо, але оцінки тривають», – пояснила вона.

За словами Кошалко, щоб захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.

«Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше», – сказала вона.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
"Мікрофон мені не дали": "Міс Україна-Всесвіт" Апанасенко чесно розповіла про ставлення до росіянки на конкурсі"Мікрофон мені не дали": "Міс Україна-Всесвіт" Апанасенко чесно розповіла про ставлення до росіянки на конкурсі
Шерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігуроюШерон Стоун у золотому боді здивувала несподіваною появою на публіці та стрункою фігурою
Українські біженці в Іспанії потрапили до трудового рабства: подробиці викриттяУкраїнські біженці в Іспанії потрапили до трудового рабства: подробиці викриття
Брієнна з "Гри престолів" показала ідеальне вбрання для високих жінок, щоб здаватися меншеБрієнна з "Гри престолів" показала ідеальне вбрання для високих жінок, щоб здаватися менше
Тарас Цимбалюк із "Кріпосної" зізнався, як отримав повістку і що робитиме: "На жаль"Тарас Цимбалюк із "Кріпосної" зізнався, як отримав повістку і що робитиме: "На жаль"
Блок рекламы


Похожие новости
Стало відомо, як в Україні обвалилася народжуваністьСтало відомо, як в Україні обвалилася народжуваність
Осадча жорстко розкритикувала Меладзе після виправдання за слова "Слава Україні": "Після 14 років цей бравий грузин боявся..."Осадча жорстко розкритикувала Меладзе після виправдання за слова "Слава Україні": "Після 14 років цей бравий грузин боявся..."
Новий штам COVID-19 ще більш заразний і може спричинити нову хвилю пандемії – ВООЗНовий штам COVID-19 ще більш заразний і може спричинити нову хвилю пандемії – ВООЗ
Меладзе на корпоративі несподівано відповів на "Слава Україні", відео: "відвів мікрофон убік і..."Меладзе на корпоративі несподівано відповів на "Слава Україні", відео: "відвів мікрофон убік і..."
Бенксі продасть 50 малюнків щурів для допомоги УкраїніБенксі продасть 50 малюнків щурів для допомоги Україні
"Часи не обирають": Лобода здивувала новим фото та гаслом "Слава Україні""Часи не обирають": Лобода здивувала новим фото та гаслом "Слава Україні"
Під "Червону руту" та розповіді місцевих: Бенксі показав, як створював графіті в УкраїніПід "Червону руту" та розповіді місцевих: Бенксі показав, як створював графіті в Україні
Мобілізація в Україні: як отримати дозвіл для виїзду волонтерам і водіямМобілізація в Україні: як отримати дозвіл для виїзду волонтерам і водіям
Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім графітіБенксі підтвердив, що створив в Україні сім графіті
З березня в Україні одружилися майже втричі більше пар, ніж розлучилися — Міністерство юстиціїЗ березня в Україні одружилися майже втричі більше пар, ніж розлучилися — Міністерство юстиції
Последние новости
Подгружаем последние новости