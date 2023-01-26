"Кракен" в Україні: чи варто боятися нової мутації COVID-19

В Україні 24 січня був зафіксований перший випадок інфікування мутацією варіанту Omicron XBB.1.5 вірусу SARS-CoV-2. Інша назва штаму – "Кракен". Пацієнт, який захворів, не мав щеплення проти COVID-19. Фахівці Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) розповіли , чи сприятиме нова мутація штаму Omicron підвищенню рівня захворюваності на COVID-19.

Керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко зазначила, що варіант коронавірусу Omicron XBB.1.5 швидше передається, але легше переноситься та часто хворі не потребують госпіталізації.

«Ми досить обмежені в даних, проте з того, що нам доступно і що підтверджує ВООЗ — Omicron XBB.1.5 швидше передається і таким чином сприятиме збільшенню випадків у всьому світі та в Україні відповідно. Інформації щодо тяжкості захворювання, пов’язаного з XXB.1.5 поки не достатньо, але оцінки тривають», – пояснила вона.

За словами Кошалко, щоб захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.

«Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше», – сказала вона.