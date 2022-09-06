За тиждень в Україні на COVID-19 захворіли понад 16 тисяч людей — МОЗ

В Україні зростає захворюваність на COVID-19. За тиждень на коронавірус захворіли понад 16 тисяч людей. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили , що будуть публікувати статистику про захворюваність та кампанію вакцинації щотижня.

«Це пов’язано із початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону»,- пояснили в міністерстві.

Згідно з даними МОЗ, за період з 29.08 по 4.09 в Україні зафіксовано 16 155 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 2024 дитини та 377 медпрацівників.

Також за минулий тиждень 50 055 людей вакцинувалися.

«За звітний тиждень, з усіх проведених щеплень 30,8% становлять перші дози, 8,2% – другі дози, 57,6% – перші бустерні дози, 3,4% – другі бустерні дози», - йдеться у повідомленні.

Також за минулий тиждень:

3 868 людей госпіталізовано;,

зафіксовано 44 летальних випадки;

7 964 особи одужали.

З початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 5 072 533 особи, 4 935 472 — одужали, летальних випадків – 108 885.

З початку кампанії вакцинації щеплення отримали 16 038 746 людей, з них 15 295 160 отримали дві дози, першу бустерну дозу – 2 009 824 людини, другу бустерну – 16 795 людей.

«Важливо, що близько 744 тис. осіб не отримали другу дозу, а близько 13,3 млн – першу бустерну дозу», - наголосили в МОЗ, підкресливши необхідність вакцинації, щоб захистити себе перед зростанням кількості випадків захворювання.

«Адже вакцинація – це єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби», - йдеться у повідомленні.