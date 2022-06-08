Украинские беженцы в Польше: для них изменились правила для въезда с животными

Польша отменила упрощенный режим вывоза животных из Украины. Он действовал с 24 февраля, которая РоSSия совершила полномасштабное вторжение на нашу территорию. Теперь предусмотрены новые правила.

Украинцы с животными должны соблюдать ряд требований, когда пересекают границу с Польшей. Об этом сообщили в Главной ветеринарной инспекции страны.

Сейчас для пересечения границы с котами, собаками и хорьками требуется, чтобы они:

прошли вакцинацию актуальной прививкой от бешенства;

были правильно идентифицированы с помощью микрочипа;

имели тест на проверку уровня антител против бешенства;

имели действительный паспорт из стран Евросоюза либо сертификат о состоянии здоровья, соответствующий образцу, установленному законодательством.

Украинские беженцы могут провести маркировку и вакцинацию от бешенства для своего любимца на границе с Польшей. Услуга предоставляется бесплатно.

Примечательно, что до 8-недельного возраста вакцинация против бешенства и маркировка животным не требуются. Необходимо только получить разрешение на проезд сопровождающего животного.

Напомним, с мая украинским беженцам в Польше следует покупать билеты на общественный транспорт в Сопоте, Гданьске, Гдыне и Вейгерово – бесплатный проезд в этих городах отменили. Это связано с непосильной финансовой нагрузкой на местные бюджеты.