"Универсальный солдат": украинские разведчики показали собаку Зорро в полной боевой экипировке

После того, как помощник черниговских саперов Патрон стал знаменитостью, облаял премьер-министра Канады и получил президентскую награду, украинские защитники стали чаще знакомить людей со своими хвостатыми друзьями.

На сей раз сотрудники Главного управления разведки МОУ показали в соцсетях фотографии немецкой овчарки Зорро - одного из самых опытных псов кинологического подразделения, информирует Апостроф .

Фото: https://t.me/DIUkraine

"Натренированный на выполнение широкого спектра заданий, он, как настоящий "универсальный солдат", может выполнять их в различных условиях боевой обстановки", - рассказали разведчики.

Фото: https://t.me/DIUkraine

На фото храбрая овчарка в бронежилете позирует вместе со своим боевым наставником. Пес внимательно следит за движениями человека и терпеливо ждет указаний в специальной позиции.

Фото: https://t.me/DIUkraine

Фото: https://t.me/DIUkraine

Фото: https://t.me/DIUkraine

Также на одном из снимков на Зорро надели очки, которые защищают его глаза.

Фото: https://t.me/DIUkraine

В ГУР МОУ сообщили, что в паузах между несением службы пес помогает своим наставникам отвлекаться от тяжелых мыслей и отдохнуть душой, а они обращаются с ним как с надежным другом и боевым товарищем.

Фото: https://t.me/DIUkraine

Фото: https://t.me/DIUkraine