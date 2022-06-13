"Универсальный солдат": украинские разведчики показали собаку Зорро в полной боевой экипировке
После того, как помощник черниговских саперов Патрон стал знаменитостью, облаял премьер-министра Канады и получил президентскую награду, украинские защитники стали чаще знакомить людей со своими хвостатыми друзьями.
На сей раз сотрудники Главного управления разведки МОУ показали в соцсетях фотографии немецкой овчарки Зорро - одного из самых опытных псов кинологического подразделения, информирует
"Натренированный на выполнение широкого спектра заданий, он, как настоящий "универсальный солдат", может выполнять их в различных условиях боевой обстановки", - рассказали разведчики.
На фото храбрая овчарка в бронежилете позирует вместе со своим боевым наставником. Пес внимательно следит за движениями человека и терпеливо ждет указаний в специальной позиции.
Также на одном из снимков на Зорро надели очки, которые защищают его глаза.
В ГУР МОУ сообщили, что в паузах между несением службы пес помогает своим наставникам отвлекаться от тяжелых мыслей и отдохнуть душой, а они обращаются с ним как с надежным другом и боевым товарищем.