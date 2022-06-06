Молодых украинок в Польше ударили ножом, подробности трагедии: в квартире были маленькие дети
Нападение на двух украинок произошло в польском городе Нацпольск.
Как сообщают местные СМИ, полицейские получили сообщение о том, что «мужчина с ножом напал на двух женщин».
Как выяснили правоохранители, ранее к дому приехали двое мужчин, один из которых, выйдя из автомобиля, напал на женщин. Крики услышали соседи.
Одну из пострадавших, 21-летнюю девушку, госпитализировали в больницу. Вторая жертва скончалась, несмотря на все усилия врачей. Уточняется, что погибшей украинке было 29 лет.
«Двое детей двух с половиной лет и пяти месяцев находились в квартире с женщинами и были доставлены в больницу для обследования», - сообщает СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Суд по семейным делам решит их будущее.
"Автомобиль, на котором скрылись нападавшие, в нескольких километрах от места убийства попал в аварию и съехал в кювет. Выскочив из авто, подозреваемы пытались сбежать пешком, но были задержаны полицией.
Как пишет агентство РАР, подозреваемые - граждане Украины 27 и 44 лет. Мужчинам объявили подозрение: одному – в убийстве и покушении на убийство, другому – в пособничестве в обоих действиях.
По данным полиции, женщины около трех месяцев снимали квартиру в Нацпольске и не поддерживали тесных контактов со своими соседями.