Участников драки в Аркадии отправят на фронт: Братчук выдал подробности

Сергей Братчук

Участники резонансной драки в одесской Аркадии получили повестки и пойдут на фронт.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Братчук.

Напомним, скандальная драка в Аркадии во время комендантского часа вызвала мощную негативную реакцию, о ней высказался и глава Одесской ОВА Максим Марченко, потребовав наказания виновных.

«Участники драки в Одессе (Аркадия), вызванные нетрезвыми молодыми людьми и вызвавшей значительный общественный резонанс, идентифицированы правоохранительными органами.

С ними проведена профилактическая беседа, после которой мужчины изъявили желание получить, согласно действующему законодательству, повестки в соответствующий территориальный центр комплектования и социальную поддержку.

После прохождения медицинского осмотра и собеседования граждане получат распределение в определенную воинскую часть с целью участия в защите и обороне Украины в военное время», — сообщил Братчук.


Алексей Ионов, politeka.net





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