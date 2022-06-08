Участников драки в Аркадии отправят на фронт: Братчук выдал подробности
Участники резонансной драки в одесской Аркадии получили повестки и пойдут на фронт.
Напомним, скандальная драка в Аркадии во время комендантского часа вызвала мощную негативную реакцию, о ней высказался и глава Одесской ОВА Максим Марченко, потребовав наказания виновных.
«Участники драки в Одессе (Аркадия), вызванные нетрезвыми молодыми людьми и вызвавшей значительный общественный резонанс, идентифицированы правоохранительными органами.
С ними проведена профилактическая беседа, после которой мужчины изъявили желание получить, согласно действующему законодательству, повестки в соответствующий территориальный центр комплектования и социальную поддержку.
После прохождения медицинского осмотра и собеседования граждане получат распределение в определенную воинскую часть с целью участия в защите и обороне Украины в военное время», — сообщил Братчук.