15-летний подросток помог ВСУ разгромить колонну врага под Киевом: подробности подвига

Житель Киевской области, 15-летний Андрей Покраса помог Вооруженным силам Украины отразить атаку роSSийских оккупантов на столицу еще в начале войны, информирует Апостроф .

Об этом сообщил Global News.

Парень заметил вражескую колонну с помощью своего квадрокоптера. У него был большой опыт обращения с дронами - эти знания и навыки пригодились нашим военнослужащим, которым очень нужны GPS-координаты роSSийской техники.

Получив информацию от подростка, украинские военные остановили движение роSSийской техники вблизи села Березовка.