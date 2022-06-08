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2022-06-08
15-летний подросток помог ВСУ разгромить колонну врага под Киевом: подробности подвига
Житель Киевской области, 15-летний Андрей Покраса помог Вооруженным силам Украины отразить атаку роSSийских оккупантов на столицу еще в начале войны, информирует
Об этом сообщил Global News.
Парень заметил вражескую колонну с помощью своего квадрокоптера. У него был большой опыт обращения с дронами - эти знания и навыки пригодились нашим военнослужащим, которым очень нужны GPS-координаты роSSийской техники.
Получив информацию от подростка, украинские военные остановили движение роSSийской техники вблизи села Березовка.
Данный населенный пункт расположен на Житомирской трассе, недалеко от столицы – примерно в 40 километрах к западу от Киева.
Евгений Устименко, Апостроф