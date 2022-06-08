15-летний подросток помог ВСУ разгромить колонну врага под Киевом: подробности подвига

Житель Киевской области, 15-летний Андрей Покраса помог Вооруженным силам Украины отразить атаку роSSийских оккупантов на столицу еще в начале войны, информирует Апостроф.

Об этом сообщил Global News.

Парень заметил вражескую колонну с помощью своего квадрокоптера. У него был большой опыт обращения с дронами - эти знания и навыки пригодились нашим военнослужащим, которым очень нужны GPS-координаты роSSийской техники.

Получив информацию от подростка, украинские военные остановили движение роSSийской техники вблизи села Березовка.

Данный населенный пункт расположен на Житомирской трассе, недалеко от столицы – примерно в 40 километрах к западу от Киева.


Евгений Устименко, Апостроф





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