Kalush Orchestra после триумфа на "Евровидении" отметились поступком вместе с Притулой: "Теперь давайте..."

Kalush Orchestra после победы на "Евровидении-2022" решили вместе с телеведущим Сергеем Притулой помочь украинской армии.

В финале Евровидения Kalush Orchestra, несмотря на запрет на политические лозунги и призывы, призвали помочь Украине, спасти Мариуполь и Азовсталь. Теперь же ребята продолжают помогать ВСУ. На странице группы в Instagram Олег Псюк вместе с Сергеем Притулой разместили совместное обращение.

"Впервые в истории Евровидения победители Kalush Orchestra продают свой трофей в помощь украинской армии! Вы можете сделать так, чтобы их символ победы работал на еще одну великую победу Украины!! И получить культовую розовую панамку фронтмена Kalush Orchestra Олега Псука всего за 5 евро!",- сообщили "калуши".

Так, музыканты предлагают сделать взнос в размере 5 € (или 200 грн) — и чем больше вы жертвуете, тем больше у вас шансов на победу. Счастливого получателя розовой панамки выберут с помощью рандомайзера.

А вот кубок стеклянного микрофона Евровидения достанется тому, кто пожертвует больше всего в криптовалюте или в традиционной валюте. Розыгрыш панамки и аукцион трофеев заканчивается 28 мая.

"Kalush Orchestra получил рекордное количество телеголосований! Теперь давайте побьем рекорд благотворительных пожертвований!",- призвали артисты и добавили, что все собранные средства отправят Фонду Сергея Притулы.