Еще одна страна заявила об ошибке на "Евровидении-2022": Румыния не давала Украине 12 баллов

Недавно Грузия и Азербайджан заявили об ошибке на "Евровидении-2022": 12 баллов жюри стран поставили Украине, а не Великобритании, как было объявлено во время трансляции конкурса. Теперь еще одно государство пожаловалось на неправильно выставленные оценки: румынская делегация заявила, что организаторы конкурса заменили баллы, которые выставили их члены жюри исполнителям из Молдовы.

В заявлении TVR сообщается, что румынское жюри поставило максимальную оценку (12 баллов) представителям Молдовы, но организаторы конкурса отдали эти баллы Украине. Об этом пишет G4Media.ro, информирует Апостроф.

Турнирная таблица по результатам оценок национальных жюри
Фото: UA: Культура

"Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы присвоили другой набор баллов участникам финала от имени жюри нашей страны. Уточняем, что румынское жюри решило поставить максимальные баллы представителям Молдовы", - говорится в заявлении Румынского общественного телевидения.

Представитель Румынии не смог объявить результаты в прямом эфире по техническим причинам, поэтому их озвучил координатор "Евровидения".

Фото: Getty Images

Напомним, 14 мая в итальянском городе Турин прошел гранд-финал "Евровидения-2022". В нем выступили 25 участников: по 10 финалистов из двух полуфиналов и представители стран "Большой пятерки" (Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании – организаторов и спонсоров конкурса). Украина победила в финале: Kalush Orchestra с песней "Стефания" вышли на сцену под номером 12 в первой части шоу.


Любовь Блажко, Апостроф

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