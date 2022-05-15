"Это просто позор!": украинцы взбунтовались против своего жюри на Евровидении из-за баллов Польше

"Это просто позор!": украинцы взбунтовались против своего жюри на Евровидении из-за баллов Польше

Украинцы разнесли национальное жюри на «Евровидении» из-за 0 баллов от нашей страны для представителя Польши.

Как пишет Politeka.net, в соцсетях бушует негодование из-за того, что украинское жюри проигнорировало выступление Польши на главном музыкальном конкурсе Европы.

Напомним, на «Евровидении», где в этом году Украина победила благодаря выступлению группы Kalush Orchestra, жюри Польши отдало нашей стране 12 баллов, в то время как от нашего жюри их страна получила 0 баллов.

И хотя эту несправедливость частично исправило народное голосование – украинцы отдали поляку Кристиану Охману 12 баллов – у многих остался неприятный осадок. Публично его выразил в своем инстаграм фронтмен группы «Антитіла» Тарас Тополя.

«Это раздражение по поводу оценок украинского жюри и 0 баллов польскому исполнителю - наш большой позор. Я не знаю мотивации этих людей, но я категорически не согласен с их решением. За что я хотел бы извиниться перед всеми поляками. Хочу отметить, что это позиция ТОЛЬКО пяти членов жюри, а не всего украинского народа», - подчеркнул исполнитель.

Украинцы также выражают свое негодование в социальных сетях.

«Очень стыдно за наше жюри», «Украинские зрители дали Польше 12 баллов – наши люди лучшие !!! А жюри… имеем что имеем…», «Присоединяюсь к извинениям. Это – дебилизм чистой воды. Или их тупо русня купила, что вероятно», «Да! Это просто позор!», - пишут люди.


Дарья Волкова, politeka.net

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