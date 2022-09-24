"Просто вогонь": Гвоздьова з "Танців з зірками" в елегантному костюмі зачарувала виглядом

Ілона Гвоздьова

Відома танцівниця Ілона Гвоздєва здивувала свіжим відео із нової фотосесії.

Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка нещодавно показала своє вінчання з чоловіком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео із лаштунків модної фотосесії, в якій з'явилася у незвичайному образі.

У короткому ролику Ілона знята у світлій кімнаті, у незвичайному епатажному образі, вона крутиться перед фотографом, вмостившись на дивані. Перед камерою зірка з'явилася в елегантному білому костюмі, під жакетом якого нічого немає. Її волосся зачесане в елегантне укладання, а на обличчі акуратний макіяж і пафосний вигляд.

У підписі до публікації Гвоздєва написала: "Якщо жінка виявляє характер, про неї говорять - "шкідлива баба". Якщо характер виявляє чоловік, про нього говорять - "він добрий хлопець". А що ви думаєте про сильний характер жінки?"

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Ілона, красуня. Сильний характер жінки, дорога до успіхів", "Я вважаю, що сильна жінка – це мудра жінка, яка вміє гідно триматися в будь-якій ситуації", "Як вам красиво в костюмі, просто вогонь", "Думаю, що не потрібно просто демонструвати жінці свою силу", "У костюмі, і босоніж", "Красуня", "Така красива, люблю тебе".


Галина Струс, politeka.net





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