Демі Ловато сильно схудла і здивувала зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ

Американська співачка Демі Ловато змінилася до невпізнання. Артистка, яка з раннього віку бореться із зайвою вагою, нарешті схудла, і її просто не впізнали.

Не впізнати: Демі Ловато сильно схудла і здивувала зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ

Зірка з'явилася на килимовій доріжці гала-концерту ЮНІСЕФ 2022 у Нью-Йорку. 30-річна співачка блищала у приголомшливій чорно-білій сукні з довгою спідницею, акцентом на талії, спущеними рукавами, доповнивши образ високими чорними рукавицями, поверх яких Демі Ловато одягла обручки.

Вбрання у всій красі підкреслювало нові форми артистки - її вузьку талію, плоский живіт, витончені ключиці та стрункі стегна.

Не впізнати: Демі Ловато сильно схудла і здивувала зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ

Нещодавно виконавиця ще й змінила зачіску. Зараз Демі Ловато носить коротку стрижку з подовженим рваним чубчиком.

"Вона виглядає приголомшливо. Відмінна посадка і стиль для її фігури", "Виглядає неймовірно", "Красива", "Шикарна", "Вона чудово виглядає вперше в житті", "Я рада, що у неї все добре. Вона виглядає чудово" - відзначають користувачі соцмереж під фото.

Не впізнати: Демі Ловато сильно схудла і здивувала зовнішнім виглядом під час рідкісного виходу у світ

Через зайву вагу Демі Ловато дражнили в школі, з неї знущалися, що призвело до серйозних проблем. У віці 15 років її зґвалтував колега по сцені, з яким їй довелося далі бачитись та спілкуватися. Співачка сама собі завдавала каліцтв, страждала від булімії та біполярного розладу. Вона кілька разів лягала на лікування і навіть звикла до алкоголю та наркотиків. Кілька разів у неї було передозування, а під час останнього разу її знову зґвалтували, вона виходила на сцену у нетверезому стані та приймала важкі заборонені препарати.

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Анастасия Березовская, Тудей





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