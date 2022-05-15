Грузия и Азербайджан заявили об ошибке на "Евровидении-2022": 12 баллов отдали Украине, а не Британии

После скандала с нолем баллов, которые в финале "Евровидении-2022" национальное жюри Украины поставило Польше , раскрылось недоразумение с оценками от Грузии и Азербайджана.

Представители национальных жюри двух стран заявили, что максимальные 12 баллов поставили Украине, а не Великобритании, как было объявлено во время трансляции конкурса 14 мая. Об этом сообщает азербайджанский канал ITV и грузинский вещатель 1TV, информирует Апостроф .

Турнирная таблица по результатам оценок национальных жюри.

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В обоих случаях баллы объявляли не спикеры Грузии и Азербайджана, а представитель Европейского вещательного союза (ЕВС). В эфире было заявлено, что страны не смогли выйти на связь из-за "технических неполадок".

При этом Грузия и Азербайджан отрицают, что с их стороны имелись технические проблемы. Они настаивают, что 12 баллов отдали Украине, и теперь выясняют причину ошибку у организаторов конкурса в Турине.

Напомним, что представитель ЕВС во время трансляции объявил, что Грузия отдала Украине 6 баллов, как и Азербайджан. В качестве подтверждения ошибки члены национального жюри Грузии предоставили организаторам нотариально заверенный документ с оценками.

Об аналогичной ситуации заявляют и в Азербайджане. После завершения "Евровидения-2022" в прямом эфире ITV телеведущая Нармин Салманова, которая должна была объявлять результаты, заявила, что слова представителя ЕВС не соответствуют действительности. Аналогичное заявление сделала руководительница программы Sabaha saxlamayaq Фарида Расулова. "Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании. Никаких технических неполадок с нашей стороны не было. В этом вопросе ведется рассмотрение, результаты которого будут представлены во внимание широкой общественности", - заявила она.