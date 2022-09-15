"Гнати його треба в шию": Макс Барських потрапив у гучний скандал після скасування концерту в Азербайджані, подробиці

Макс Барских

Відомий виконавець Макс Барських потрапив у гучний скандал, назвавши Азербайджан країною-агресором.

Популярний український виконавець Макс Барських, який після початку війни в Україні виявив громадянську позицію та згорнув усю свою діяльність у Росії, потрапив у гучний скандал. У своїх Instagram-сторіс артист опублікував пост, в якому повідомив, що скасовує свій концерт в Азербайджані.

"Ми ухвалили рішення скасувати концерт в Азербайджані. Будь-яка країна, яка дозволяє собі виявляти агресію проти іншої – не місце для моїх концертів", - підписав сторіс Барських.

Після цього артиста буквально розпекли у соцмережах за підтримку Вірменії на тлі загострення ситуації з Азербайджаном.

"Розчарував і впав в очах", "Ще б знати, хто це", "Концерт скасований, прапор йому в руки та барабанні палички", "Нехай тепер там дає концерт. Цікаво вони взагалі його знають?", "Мабуть, чувак не у темі, та й навіщо йому це треба. Його справа – пісеньки співати та бабки рахувати. Заплатили б вірмени більше, він для них би й заспівав і сплясал", "Чому він не розібрався!? Що так важко прочитати історію країни, де збираєшся дати концерт!? Не розуміється, куди їде!? Поцікавився б з поваги заради", "Гнати його треба в шию, а не гроші давати", "Це російський сепаратист і він скоро відповість за свої вчинки. На жаль, український народ не в силах боротися із внутрішнім ворогом", - пишуть користувачі в коментарях під новиною про Барських на фейсбук.

Зазначимо, у ніч на 13 вересня відбулося чергове військове загострення ситуації між Азербайджаном та Вірменією. Єреван заявив про обстріли південно-східного кордону, Баку звинуватив сусіда у мінуванні шляхів постачання та обстріли. Вірменія звернулася до ОДКБ. Важливо уточнити, що президент російської федерації путін повністю підтримує Вірменію у цьому конфлікті.

армия азербайджана


Галина Струс, politeka.net





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