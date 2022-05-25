Тела семьи с ребенком найдены в Одессе: в полиции рассказали подробности

45-летнего мужчину, его 42-летнюю жену и 12-летнего сына с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в доме на поселке Котовского.

Причины и обстоятельства трагедии выясняют следователи областного управления полиции.

В полицию обратились родители, после того как не смогли дозвониться и попасть в квартиру.

В ходе осмотра места происшествия рядом с мужем полицейские обнаружили кухонный нож. Учитывая тип и характер нанесения телесных повреждений каждому из членов семьи, предварительно установлено, что хозяин поочередно лишил жизни жены и сына, после чего покончил жизнь самоубийством.

Сейчас сведения по факту смерти одесситов зарегистрировали в Единый реестр досудебных расследований по п.п.1,2 ч.15 ч.2 ст.115 с отметкой «преднамеренное убийство» и ч.1 ст.115 с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины . Продолжается досудебное расследование.