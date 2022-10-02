Маріупольці можуть жити у хостелах Києва за пільгами: названо умови

Жителі Маріуполя, які через повномасштабну війну в Україні тимчасово мешкають у Києві, відтепер можуть проживати у столичній мережі хостелів "Київ житло" за пільговими умовами, а саме за знижкою від 25%.

Про це наголошується у Меморандумі про співпрацю, яку підписали Центр "ЯМаріуполь" та мережа хостелів "Київ житло", передає Соціальна інформаційна платформа, інформує Апостроф.

В окремих випадках, ті маріупольці, які залишилися без житла, можуть проживати у київських хостелах цієї мережі безкоштовно. До умов проживання входить: Wi-Fi, телебачення, кухня, гаряча вода, пральна машина, комплект чистої білизни, цілодобова охорона з камерою спостереження, а також є камери схову.

Вартість проживання становить 100 грн за добу, 500 грн за тиждень та тисячу гривен за місяць. Хостели "Київ житло" розташовані поруч з метро: 5 хв пішки до м. Вокзальна, 10 хв - м. Університет, 2 хв - м. Льва Толстого, 15 хв. - м. Олімпійська, 10 хв - м. Оболонь, 15 хв – м. Мінська, Печерська, Арсенальна, 5 хв - м. Позняки, Харківська.

Для того, щоб отримати додаткову інформацію, варто зателефонувати за цими номерами: 093 581 82 63, 096 460 17 97, 066 724 34 73.

Фото: social.com.ua


Катерина Глянько, Апостроф





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