Заминированные территории: в КГГА назвали самые опасные районы Киева

Жителей Киевщины предупредили об опасности – много территорий все еще остаются заминированными.

В Киевской городской государственной администрации назвали самые заминированные районы Киевщины. Это места, где продолжались боевые действия и территории, которые временно были в оккупации россиян.

Так, опасными остаются зоны в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства, автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода.