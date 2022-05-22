Заминированные территории: в КГГА назвали самые опасные районы Киева

мины, разминирование, саперы

Жителей Киевщины предупредили об опасности – много территорий все еще остаются заминированными.

В Киевской городской государственной администрации назвали самые заминированные районы Киевщины. Это места, где продолжались боевые действия и территории, которые временно были в оккупации россиян.

Так, опасными остаются зоны в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства, автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода.

мина, разминирование, спасатель

В КГГА отметили, что минирования местности проводили как украинские военные, так и оккупанты. После применения авиации и артиллерии противника остались неразорвавшиеся снаряды, авиационные бомбы, мины. Городские власти также напомнили, что в Киеве продолжает действовать запрет на посещение лесов на личном транспорте транспортными средствами.


Галина Струс, politeka.net

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