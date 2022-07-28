У Польщі котів назвали загрозою для екосистеми — заява спричинила скандал

Польські науковці змушені були виступити з роз\'ясненнями, інформує ZN.ua.

У Польщі котів назвали загрозою для екосистеми — заява спричинила скандал
© Степан/Inatagram

Польська академія наук класифікувала котів як «інвазійний сторонній вид», посилаючись на шкоду, яку вони завдають птахам та іншим диким тваринам, повідомляє AP.

Член Польської академії наук Войцех Соларж заявив, що коти становлять загрозу для птахів і дрібних ссавців. За рік вони вбивають у Польщі близько 140 мільйонів пернатих.

Втім, Соларж не був готовий до несхвальної реакції громадськості, коли вніс «Felis catus» (наукова назву звичайного домашнього кота) до національної бази даних, яку веде Інститут охорони природи академії. Ця заява збурила суспільство і викликала неабиякий скандал. Зокрема, любителі котів звинуватили науковців у нібито закликах до евтаназії тварин.

Дорота Сумінська, автор книги під назвою «Щасливий кіт», вказала на інші причини скорочення біорізноманіття, зокрема на забруднене довкілля та фасади міських будівель, які можуть вбивати птахів у польоті.

«Запитайте, чи є людина в списку неінвазивних чужорідних видів», — сказала Сумінська, стверджуючи, що котів звинуватили несправедливо.

Після низки суперечок з фелінологами та ветеринарами, які оскаржували висновок науковця, у тому числі і в телеефірах, в Академії наук змушені були виступити з роз’ясненнями.

Щодо класифікації кішок як «чужих», Соларж зазначив, що «Felis catus» був одомашнений, ймовірно, близько 10 000 років тому в колисці великих цивілізацій стародавнього Близького Сходу, що робить цей вид чужим для Європи з суто наукової точки зору а запропонована ним класифікація на 100% відповідає керівним принципам Європейського Союзу.

Зрештою, в Академії наук підкреслили, що «виступають проти будь-якої жорстокості по відношенню до тварин» і закликали власників котів обмежити час, який їхні домашні тварини проводять на вулиці під час сезону розмноження птахів.

«У мене є собака, але я не маю нічого проти котів», – підсумував Войцех Соларж.

Вчені заявили про те, що за 10 тисяч років, які минули з моменту одомашнення кішок, їхній мозок значно зменшився.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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