Опасно ли сейчас чистить зубы и мыть фрукты водой из-под крана: в КГГА дали разъяснение

кран вода

В сети распространяется информация о возможной вспышке холеры через холерную палочку в воде.

Более того - в заметках отмечается, что даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КГГА - эта информация не соответствует действительности.

нет воды, отключение воды

"Качество водопроводной воды в Киеве соответствует санитарным нормам. Информация о холерной палочке - фейк. Информация НЕ соответствует действительности и, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения", - заверили в КГГА.

Также отмечается, что качество питьевой воды контролируется по показателям эпидемической безопасности и санитарно-химическим показателям безопасности. Никаких отклонений от ДСанПіН 2.2.4-171-10 пока нет, поэтому водопроводная вода вполне безопасна.

Добавим, что ранее стало известно, что в Киеве проверили качество воды на пляжах.

Так, из 13 проверенных пляжей – только на "Золотом" вода соответствует всем нормам.

Наиболее опасные показатели имеют: "Галерный", "Пуща-Водица", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина".

пляж

Там обнаружили превышение по бактериологическим показателям и допустимым концентрациям вредных химических веществ.


Катерина Петренко, politeka.net





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