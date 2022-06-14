Опасно ли сейчас чистить зубы и мыть фрукты водой из-под крана: в КГГА дали разъяснение

В сети распространяется информация о возможной вспышке холеры через холерную палочку в воде.

Более того - в заметках отмечается, что даже чистить зубы и мыть фрукты и овощи необходимо исключительно кипяченой водой.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КГГА - эта информация не соответствует действительности.

"Качество водопроводной воды в Киеве соответствует санитарным нормам. Информация о холерной палочке - фейк. Информация НЕ соответствует действительности и, скорее всего, направлена на дестабилизацию ситуации и нагнетание паники среди населения", - заверили в КГГА.

Также отмечается, что качество питьевой воды контролируется по показателям эпидемической безопасности и санитарно-химическим показателям безопасности. Никаких отклонений от ДСанПіН 2.2.4-171-10 пока нет, поэтому водопроводная вода вполне безопасна.

Добавим, что ранее стало известно, что в Киеве проверили качество воды на пляжах.

Так, из 13 проверенных пляжей – только на "Золотом" вода соответствует всем нормам.

Наиболее опасные показатели имеют: "Галерный", "Пуща-Водица", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина".

Там обнаружили превышение по бактериологическим показателям и допустимым концентрациям вредных химических веществ.