Организаторы "Евровидения" рассказали, каким будет выступление Kalush Orchestra и где смотреть концерт

10 мая группа Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале "Евровидения" с песней Stefania. Конкурс будет транслироваться онлайн на телеканале UA: КУЛЬТУРА и на диджитал-платформах Суспільного.

Подробнее об этом рассказал председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий во время пресс-конференции представителей Суспільного, "Friends Production" и группы Kalush Orchestra в медиацентре "Украина" во Львове. "В этом году конкурс "Евровидение-2022" будет транслироваться онлайн на телеканале UA: КУЛЬТУРА и на диджитал-платформах. Полуфиналы и финал - точно на UA: КУЛЬТУРА. Относительно финала у нас есть дискуссия с другими медиагруппами, возможно, ему будет посвящена часть марафона. Пока решение не принято", - сказал он.

Кроме того, Чернотицкий объяснил, почему участие в конкурсе необходимо для нашей страны в период войны. По его словам, выступление Украины на "Евровидении" является важным участием страны в европейской жизни, информирует Апостроф.

"Мы считаем, что представление Украины на Евровидении является важным участием страны в европейской жизни. Это также наше представление. И группа, которая представляет страну, тоже выполняет важную миссию по популяризации Украины. Поэтому я надеюсь, что они таки выиграют", - заявил председатель правления Суспільного.

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк тем временем рассекретил детали сценических костюмов. "Панамка будет точно. Сине-желтая символика тоже будет. Костюмы будут отличаться на 50 процентов", – рассказал исполнитель.

Фото: instagram.com/kalush.official

Режиссер-постановщик выступления Украины на "Евровидении" Алексей Жембровский объяснил, каким образом была решена дилемма по поводу донесения политического месседжа на конкурсе, который, как известно, декларирует позицию вне политики.

"В диалоге с EBU по этому вопросу мы столкнулись несколько раз еще на этапе разработки номера, и уже несколько раз его переделали, обходя протокольные моменты. Поэтому этот вопрос уже решен и будет визуально выглядеть достойно. Для режиссера в первую очередь важно не только визуализировать произведение, но и передать его энергию. Лучше всего для нас - сила духа наших ребят и сила энергии родной земли. Поэтому все визуальные эффекты, которыми мы пользуемся, будут сфокусированы именно на этом. В центре внимания будет, конечно, артист, передающий эту энергию, а визуальные эффекты уже нарисуют этот орнамент украинской души", – поделился Жембровский.

Фото: Getty Images

Напомним, 66-й песенный конкурс "Евровидение-2022" будет проходить в итальянском городе Турин на арене Pala Olimpico. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а гранд-финал – 14 числа. Группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит в первом полуфинале под номером 6.


Любовь Блажко, Апостроф

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