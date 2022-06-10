Крутоголов из "Дизель шоу" признался, что больше не строит иллюзий относительно русских: "Кровожадная безверная нация"

Егор Крутоголов

Он обратил внимание на то, что путин у власти давно и никто его оттуда за столько лет не сбросил.

Как сообщает Politeka.net, художественный руководитель и актер программы "Дизель Шоу" Егор Крутоголов рассказал в интервью прогремме "Зірковий шлях", что больше не строит иллюзий относительно "хороших русских" и не снимает с них ответственность за войну в Украине.

Он обратил внимание на то, что путин у власти давно и никто его оттуда за столько лет не сбросил. Значит он делает то, что нравиться его народу - ведет агрессивную войну с другими государствами. Теперь пришла очередь Украины. После вторжения в Украину на пикетах были единицы.

"Я вижу интеллигенцию, которая высказывается против войны, но в целом этой нации нравится убивать других людей. Потому больше иллюзий относительно роSSийской нации у меня нет. Да, я считаю, что общество роSSийское виновато в том, что позволило такому человеку быть у власти и делать то, что ему захочется", - заявил Егор Крутоголов.

Актер признался, что он надеялся на культуру рф, на то количество великих писателей, актеров и режиссеров. Но эта культура не смогла уберечь эту нацию от нападения на своих соседей.

"Я теперь не верю, что это народ-брат, потому что братья так не делают. Я теперь верю, что это кровожадная безверная нация, которая хочет уничтожить нашу национальную идентичность, наш народ, нашу историю перечеркнуть и забрать себе. Только сейчас мы понимаем, какое это зло", - дополнил Егор Крутоголов.


Александра Павленко, politeka.net





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