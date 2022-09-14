Крутоголов з "Дизель шоу" раптово з'явився у військовій формі, фото: "Капець всім оркам..."

Єгор крутоголов, Олександр Бережок, Євген Гашенко, Вікторія Булітко, дизель шоу

Зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов з'явився у військовій формі, здивувавши українців.

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко – відома українська співачка та актриса проекту "Дизель шоу". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Булітко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка опублікувала фото, де була у військовій формі разом із Єгором Крутоголовим. Як можна зрозуміти, "Дизелі" вирішили зробити випуск про українських військових.

"Усі нові пісні у прем'єрних випусках «#ДизельШоу» – це мурахи на моє тіло! Бо кожне слово звучить про наше сьогодення і відгукується в серці кожного", - написала Булітко.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Як тобі вдається бути такою красивою і чарівною?" .


Артём Батечко, politeka.net





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