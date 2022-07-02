Скандал довкола "Дизель шоу" набирає обертів, Крутоголов різко відповів Мішиній: "Огидно чути..."

Скандал довкола "Дизель шоу" набирає обертів, Крутоголов різко відповів Мішиній: "Огидно чути..."

Художній керівник та актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов відповів на заяви з приводу невиплати зарплат співробітникам студії.

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив довгий пост у відповідь на звинувачення контентмейкера Миколи Федосенкова, який не може отримати гроші за пророблену роботу, та на захист якого стали деякі українські зірки, зокрема актриса Ксенія Мішина.

Крутоголов сам накинувся на екс-працівника зі звинуваченнями, зневажливо називаючи його "хлопчиком", та заявив, що той погано виконував свою роботу, а потім ще й "шантажував", погрожуючи надати історіїї розголосу, якщо представники "Дизель Студіо" не виплатять кошти.

"І все це не є правдою, бо Коля - не співробітник студії, зарплату він не повинен отримувати, а отримував гонорар за виконану роботу. У нас з ним, на відміну від наших співробітників, немає жодних трудових домовленостей, тож порушити ми їх не могли", — додав Крутоголов.

Зірка "Дизель шоу" також наїхав на Ксенію Мішину, яка в сторіс перепостила публікацію Федосенкова та написала: "Такі вчинки напевно через букву Z в логотипі?".

"До цього «мегашкандалю» долучилися ще й декілька зірок, однією з яких була Ксенія Мішина, яка нас порівняла з рашистами через наявність букви Z в назві компанії. Я не знаю, чим зараз займається пані Мішина і де знаходиться наразі, але мені особливо від неї прикро і огидно чути про такі порівняння, бо ми намагаємося робити все, що можемо для нашої перемоги над рашистами, та й крім того, вона мені особисто так подобалася! до цього моменту…", — заявив Крутоголов.


Тарас Галушко, politeka.net





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