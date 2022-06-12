Крутоголов из "Дизель шоу" разоткровенничался об россиянах Писаренко и Никишине: "Никогда у них не было..."

Крутоголов из "Дизель шоу" разоткровенничался об россиянах Писаренко и Никишине: "Никогда у них не было..."

Егор Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал о Сергее Писаренко и Евгение Никишине, которые родом из россии и являются членами творческого коллектива.

Как пишет Politeka.net, Егор Крутоголов - известный украинский артист и основатель коллектива "Дизель студио", который делает проект "Дизель шоу" и много других. "Зірковий шлях" взял интервью у Егора, который рассказал и об актерах из россии - Сергее Писаренко и Евгения Никишина.

Егор Крутоголов

Крутоголов отметил, что знает актеров лет 15-20. И они не велись на роSSийскую пропаганду и не поддерживали путина.

"Никогда у них не было имперских взглядов на Украину, на украинцев. Они наши", - сказал Егор.

Егор Крутоголов

Также Крутоголов сообщил, что сейчас Никишин находится в россии со своей семьей. Писаренко же живет в Украине, ведь у него украинская семья и его дом успели разграбить оккупанты. Статус их в команде пока неизвестен, так как война не закончена и это сложный вопрос.


Артём Батечко, politeka.net





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