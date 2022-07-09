Скандал з "Дизель шоу" не вщухає, з'явилася реакція на нове відео з Крутоголовом: "Люди пам'ятають, що ви..."

Представники "Дизель шоу" після гучного скандалу з невиплатою зарплат співробітникам, а також звинувачень зі сторони сестри покійної Марини Поплавської, спробували відволікти увагу глядачів своїм новим номером, але не вийшло.

На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розмістили фрагмент скетчу, в якому герой Єгора Крутоголова агресивно реагує на працівників служби оцінювання якості роботи зі встановлення бойлера, тому що вони заважають йому випити чарочку. При цьому Крутоголов і словесно свариться, і показує непристойні жести.

Українці в коментарях нагадали артистам "Дизель шоу" про їхню скандальну поведінку в реальному житті:"Люди пам'ятають, що ви зробили і що ви робите ? прокльони така штука що не видалиш??? карма прийде і то скоро".

Зазначимо, раніше Єгор Крутоголов відповів на звинувачення контентмейкера Миколи Федосенкова щодо невиплати зарплат співробітникам студії. Він накинувся екс-працівника зі звинуваченнями, зневажливо називаючи його "хлопчиком", а також "пройшовся" по Ксенії Мішиній, яка втрутилася у конфлікт.

Пізніше сестра Марини Поплавської заявила, що керівництво «Дизелів» організувало для актриси пишний похорон, але фактично та сама їх собі і сплатила – грошима, які не виплатили її сім'ї.