Скандал з "Дизель шоу" не вщухає, з'явилася реакція на нове відео з Крутоголовом: "Люди пам'ятають, що ви..."

Єгор Крутоголов

Представники "Дизель шоу" після гучного скандалу з невиплатою зарплат співробітникам, а також звинувачень зі сторони сестри покійної Марини Поплавської, спробували відволікти увагу глядачів своїм новим номером, але не вийшло.

На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розмістили фрагмент скетчу, в якому герой Єгора Крутоголова агресивно реагує на працівників служби оцінювання якості роботи зі встановлення бойлера, тому що вони заважають йому випити чарочку. При цьому Крутоголов і словесно свариться, і показує непристойні жести.

Українці в коментарях нагадали артистам "Дизель шоу" про їхню скандальну поведінку в реальному житті:"Люди пам'ятають, що ви зробили і що ви робите ? прокльони така штука що не видалиш??? карма прийде і то скоро".

Зазначимо, раніше Єгор Крутоголов відповів на звинувачення контентмейкера Миколи Федосенкова щодо невиплати зарплат співробітникам студії. Він накинувся екс-працівника зі звинуваченнями, зневажливо називаючи його "хлопчиком", а також "пройшовся" по Ксенії Мішиній, яка втрутилася у конфлікт.

Пізніше сестра Марини Поплавської заявила, що керівництво «Дизелів» організувало для актриси пишний похорон, але фактично та сама їх собі і сплатила – грошима, які не виплатили її сім'ї.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
alyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культуриalyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культури
Башта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадриБашта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадри
Володимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбуВолодимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбу
Колишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав донькуКолишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав доньку
Аліна Паш присвятила кліп Heaven дітям, які загинули внаслідок російської агресіїАліна Паш присвятила кліп Heaven дітям, які загинули внаслідок російської агресії
Блок рекламы


Похожие новости
"Ти не в Україні, ти в Одесі, друже!": розплата наздогнала чоловіка, який влаштував мовний скандал у магазині"Ти не в Україні, ти в Одесі, друже!": розплата наздогнала чоловіка, який влаштував мовний скандал у магазині
Скандал з "Дизель шоу" не вщухає, Еллерт заступився за ображену Мішину: "Немає мозку?"Скандал з "Дизель шоу" не вщухає, Еллерт заступився за ображену Мішину: "Немає мозку?"
Мішина жорстко відповіла Крутоголову після скандалу з "Дизель шоу": "Дуже гидко, брудно..."Мішина жорстко відповіла Крутоголову після скандалу з "Дизель шоу": "Дуже гидко, брудно..."
На Австралію обрушилася масштабна повінь - евакуювали десятки тисяч людей: фото та відеоНа Австралію обрушилася масштабна повінь - евакуювали десятки тисяч людей: фото та відео
Новий виток у скандалі навколо «Дизель Шоу»: сестра покійної Поплавської перервала мовчанняНовий виток у скандалі навколо «Дизель Шоу»: сестра покійної Поплавської перервала мовчання
Екс-правоохоронці намародерили на 90 мільйонів, відео: "Проникли до приміщення та викрали з поштових відправлень"Екс-правоохоронці намародерили на 90 мільйонів, відео: "Проникли до приміщення та викрали з поштових відправлень"
Кароль несподівано повернулася до України та показала перші фото на Батьківщині: "Біль не вщухає"Кароль несподівано повернулася до України та показала перші фото на Батьківщині: "Біль не вщухає"
У Тернополі потоп після зливи - авто "плавають", як човни: фото та відеоУ Тернополі потоп після зливи - авто "плавають", як човни: фото та відео
Скандал довкола "Дизель шоу" набирає обертів, Крутоголов різко відповів Мішиній: "Огидно чути..."Скандал довкола "Дизель шоу" набирає обертів, Крутоголов різко відповів Мішиній: "Огидно чути..."
На Київ обрушилася потужна злива: фото та відео розгулу стихіїНа Київ обрушилася потужна злива: фото та відео розгулу стихії
Последние новости
Подгружаем последние новости