Больше года были в бегах: силовики задержали рэкетиров, выбивавших "долг" с 700 тысяч долларов

В Харьковской области будут судить участников организованной преступной группы, которая "специализировалась" на вымогательстве средств и насчитывала 13 человек. Большинство из них имели криминальное прошлое и связи в криминальной среде, информирует Апостроф .

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Основная группа преступников была задержана в апреле прошлого года в центре Харькова, а в начале февраля текущего года поймали еще двух участников ОПГ, которые скрывались от органов досудебного расследования и находились в розыске.

"700 000 долларов США злоумышленники требовали и получили от местного бизнесмена. Тогда восьми фигурантам полицейские сообщили о подозрении, пятерых - объявили в розыск", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных завершено уголовное производство, а дело в отношении восьми их сообщников уже рассматривается в суде. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.