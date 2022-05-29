Больше года были в бегах: силовики задержали рэкетиров, выбивавших "долг" с 700 тысяч долларов

В Харьковской области будут судить участников организованной преступной группы, которая "специализировалась" на вымогательстве средств и насчитывала 13 человек. Большинство из них имели криминальное прошлое и связи в криминальной среде, информирует Апостроф.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Основная группа преступников была задержана в апреле прошлого года в центре Харькова, а в начале февраля текущего года поймали еще двух участников ОПГ, которые скрывались от органов досудебного расследования и находились в розыске.

"700 000 долларов США злоумышленники требовали и получили от местного бизнесмена. Тогда восьми фигурантам полицейские сообщили о подозрении, пятерых - объявили в розыск", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных завершено уголовное производство, а дело в отношении восьми их сообщников уже рассматривается в суде. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.


Мария Швец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Андрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в АнглиюАндрей Шевченко признался, почему мама с сестрой не смогли приехать к нему в Англию
Чемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отцаЧемпион Украины распрощался с жизнью, выполняя спецзадание: двое девочек остались без отца
Ирина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под КиевомИрина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под Киевом
"Здесь вам не место": возмущенная Ребрик сделала обращение к поклонникам"Здесь вам не место": возмущенная Ребрик сделала обращение к поклонникам
"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях показала, как поправилась с начала войны: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Воевал с 2014 года: под Попасной погиб украинский журналистВоевал с 2014 года: под Попасной погиб украинский журналист
Оспа обезьян: в ВОЗ рассказали, кто может пострадать от болезни больше всехОспа обезьян: в ВОЗ рассказали, кто может пострадать от болезни больше всех
Тысячи эстонцев спели "Ой у лузі червона калина", чтобы поддержать украинцев в борьбе за волюТысячи эстонцев спели "Ой у лузі червона калина", чтобы поддержать украинцев в борьбе за волю
Тысяча и одна сказка: уже 830 аудиорассказов для украинских малышей появились в свободном доступе в сетиТысяча и одна сказка: уже 830 аудиорассказов для украинских малышей появились в свободном доступе в сети
Ему было всего 23 года: украинский спортсмен-чемпион отдал свою жизнь в боях за ХарьковщинуЕму было всего 23 года: украинский спортсмен-чемпион отдал свою жизнь в боях за Харьковщину
К звезде роSSийского рока нагрянули силовики после жестких слов о президенте со сцены: "Изолировали и..."К звезде роSSийского рока нагрянули силовики после жестких слов о президенте со сцены: "Изолировали и..."
Мы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценкамиМы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценками
За сутки почти 66 тысячам потребителей возобновили электроснабжение, - МинэнергетикиЗа сутки почти 66 тысячам потребителей возобновили электроснабжение, - Минэнергетики
Сергей Жадан – человек года по версии польского издания Gazeta WyborczaСергей Жадан – человек года по версии польского издания Gazeta Wyborcza
Вакарчук поблагодарил настоящих спасателей жизни на этой войне: "Вы 24/7 отдаете всю свою энергию..."Вакарчук поблагодарил настоящих спасателей жизни на этой войне: "Вы 24/7 отдаете всю свою энергию..."
Последние новости
Подгружаем последние новости