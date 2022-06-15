Приз в 4,56 млн долларов: Netflix запустит реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара"

Американский провайдер медийных услуг Netflix анонсировал выход реалити-шоу по мотивам популярного корейского сериала "Игра в кальмара". Шоу будет называться "Игра в кальмара: испытание", информирует Апостроф .

Только если в сериале главные герои играли на жизнь или смерть, то в реалити все будет с точностью наоборот. Самое плохое, что может произойти с участниками – возвращение домой с пустыми руками, без выигрыша. Об этом сообщает издание Cnet.

Приз за победу составляет 4,56 млн. долларов, а всего в игре примут участие 456 игроков. К играм из оригинального сериала будут добавлены новые. Программу запишут в формате 10 серий, которые будут транслироваться на Netflix. Дата начала съемок шоу пока неизвестна.

На сайте медиаплатформы отмечается, что кастинг участников шоу уже начался. Подать заявку может любой, но при разговорном владении английским языком для понимания правил игры.

"Есть ли у вас все необходимое, чтобы выиграть игру Squid? Для этого раунда Front Man ищет англоязычных игроков из любой точки мира. Ставки высокие, но в этой игре самое плохое, что может произойти с участниками - возвращение домой с пустыми руками", - говорится в заявлении от разработчиков реалити.

Фото: squidgamecasting.com

Объявление о новом реалити-шоу появилось через несколько дней после того, как сценарий сериала был продлен на второй сезон. Первый сезон "Игры в кальмара", который вышел в сентябре 2021 года, является самым популярным сериалом Netflix за все времена: компания сообщила о более чем 1,65 миллиарда часов просмотра за первые 28 дней.