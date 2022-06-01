На первом этапе свое участие в НМТ подтвердили около 188 тысяч человек – УЦОКО
В УЦОКО растолковали слова Шкарлета, который в своем заявлении завысил число подтверждений участия в национальном мультитесте, информирует
В Украине до 7 июня идет первый этап подтверждения участия в национальном мультипредметном тесте, который абитуриенты будут сдавать в этом году вместо ВНО. На сайте Украинского центра оценивания качества образования свои карточки создали 492 тысячи желающих, однако подтвердили свое участие в НМТ только 187 844 из них,
«В основной период регистрации для участия в ВНО потенциальные участники вступительной кампании создали на сайте УЦОКО более 492 тысяч карт. 346 768 комплектов регистрационных документов поступило в РЦОКО и были обработаны. В то же время лица, создавшие регистрационные карты, еще не участники НМТ», – отметили в УЦОКО.
Там пояснили, что для участия в тестировании до 7 июня желающие должны подтвердить свое желание проходить мультипредметный тест на своих информационных страницах, выбирать из предложенного перечня населенный пункт, удобный для прохождения основной сессии НМТ, в зависимости от того, где участник находится, – в Украине или за границей.
«По состоянию на 1 июня 2022 специальную форму, размещенную на
В то же время, на втором этапе, с 21 июня по 7 июля 2022 года, участники НМТ окончательно смогут определяться с выбором города/страны и при необходимости изменить населенный пункт на тот из предложенных, где удобнее будет пройти тестирование в рамках основной сессии.
Только когда они пройдут, два этапа подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 г. для участника появится возможность загрузить с вкладки «Место проведения» приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место прохождения им основной сессии НМТ.
«Желающие, которые не успели заполнить регистрационную карточку до 19 апреля, смогут сделать это с 10 июня по 20 июня, таким участникам будет предложено пройти тестирование уже в дополнительную сессию», – подытожили в УЦОКО.