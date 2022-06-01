На первом этапе свое участие в НМТ подтвердили около 188 тысяч человек – УЦОКО

В УЦОКО растолковали слова Шкарлета, который в своем заявлении завысил число подтверждений участия в национальном мультитесте, информирует ZN.ua.

На первом этапе свое участие в НМТ подтвердили около 188 тысяч человек – УЦОКО
© pixabay.com

В Украине до 7 июня идет первый этап подтверждения участия в национальном мультипредметном тесте, который абитуриенты будут сдавать в этом году вместо ВНО. На сайте Украинского центра оценивания качества образования свои карточки создали 492 тысячи желающих, однако подтвердили свое участие в НМТ только 187 844 из них, сообщили в УЦОКО. При этом, чтобы получить приглашение-пропуск на прохождение теста, участники должны пройти два этапа подтверждения.

«В основной период регистрации для участия в ВНО потенциальные участники вступительной кампании создали на сайте УЦОКО более 492 тысяч карт. 346 768 комплектов регистрационных документов поступило в РЦОКО и были обработаны. В то же время лица, создавшие регистрационные карты, еще не участники НМТ», – отметили в УЦОКО.

Там пояснили, что для участия в тестировании до 7 июня желающие должны подтвердить свое желание проходить мультипредметный тест на своих информационных страницах, выбирать из предложенного перечня населенный пункт, удобный для прохождения основной сессии НМТ, в зависимости от того, где участник находится, – в Украине или за границей.

«По состоянию на 1 июня 2022 специальную форму, размещенную на информационной странице во вкладке «Подтверждение участия в НМТ», заполнили 187 844 участника. Так, желание проходить национальный мультипредметный тест во временных экзаменационных центрах, созданных в Украине, подтвердили 167 820 человек, а 20 024 в 23 странах Европы», – сообщили в УЦОКО.

В то же время, на втором этапе, с 21 июня по 7 июля 2022 года, участники НМТ окончательно смогут определяться с выбором города/страны и при необходимости изменить населенный пункт на тот из предложенных, где удобнее будет пройти тестирование в рамках основной сессии.

Только когда они пройдут, два этапа подтверждения участия в НМТ с 12 июля 2022 г. для участника появится возможность загрузить с вкладки «Место проведения» приглашение-пропуск, где будет указана дата, время и место прохождения им основной сессии НМТ.

«Желающие, которые не успели заполнить регистрационную карточку до 19 апреля, смогут сделать это с 10 июня по 20 июня, таким участникам будет предложено пройти тестирование уже в дополнительную сессию», – подытожили в УЦОКО.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ирина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под КиевомИрина Билык впервые показала, что осталось от ее дома под Киевом
"Потерять все очень просто": "Холостячка" Мишина откровенно рассказала о своем состоянии"Потерять все очень просто": "Холостячка" Мишина откровенно рассказала о своем состоянии
"Она неадекватная": дочь Снежаны Егоровой рассказала, как писала скандальной матери из подвала"Она неадекватная": дочь Снежаны Егоровой рассказала, как писала скандальной матери из подвала
Джоан Роулинг выложила в открытый доступ "Гарри Поттера" на украинском языкеДжоан Роулинг выложила в открытый доступ "Гарри Поттера" на украинском языке
Муж Тони Матвиенко Мирзоян разоткровенничался о трехмесячной разлуке с женой: "Думал, и двери в джипе сломает"Муж Тони Матвиенко Мирзоян разоткровенничался о трехмесячной разлуке с женой: "Думал, и двери в джипе сломает"
Блок рекламы


Похожие новости
Мисс мира Австралия 2022: австралийцы удивили выбором своей королевы красотыМисс мира Австралия 2022: австралийцы удивили выбором своей королевы красоты
Перед многотысячной толпой: фронтмен Rammstein поднял на концерте флаг УкраиныПеред многотысячной толпой: фронтмен Rammstein поднял на концерте флаг Украины
В моем доме человека убило ракетой: Лидия Таран рассказала, почему не спешит возвращаться в КиевВ моем доме человека убило ракетой: Лидия Таран рассказала, почему не спешит возвращаться в Киев
Больше года были в бегах: силовики задержали рэкетиров, выбивавших "долг" с 700 тысяч долларовБольше года были в бегах: силовики задержали рэкетиров, выбивавших "долг" с 700 тысяч долларов
"Потерять все очень просто": "Холостячка" Мишина откровенно рассказала о своем состоянии"Потерять все очень просто": "Холостячка" Мишина откровенно рассказала о своем состоянии
"Вот такие теплые встречи": Ребрик в платье-вышиванке посетила места своего детства"Вот такие теплые встречи": Ребрик в платье-вышиванке посетила места своего детства
Тестирование за рубежом уже подтвердили 14 тыс. украинских выпускниковТестирование за рубежом уже подтвердили 14 тыс. украинских выпускников
"В своем приходе командуйте": скандал вокруг "Святой Джавелины" набирает обороты"В своем приходе командуйте": скандал вокруг "Святой Джавелины" набирает обороты
Тысячи эстонцев спели "Ой у лузі червона калина", чтобы поддержать украинцев в борьбе за волюТысячи эстонцев спели "Ой у лузі червона калина", чтобы поддержать украинцев в борьбе за волю
В Техасе ученик устроил массовую стрельбу в школе, погибли не менее 15 человекВ Техасе ученик устроил массовую стрельбу в школе, погибли не менее 15 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости