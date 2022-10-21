Названо лауреатів національної премії «Кіноколо»

Тріумфатором стала стрічка "Памфір".

Названо лауреатів національної премії «Кіноколо»
"Памфір" отримав п'ять нагород премії "Кіноколо"
© Держкіно

20 жовтня відбулася церемонія нагородження Національною премією кінокритиків «Кіноколо». Тріумфатором став фільм «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Сабчука, який отримав п'ять із 10 нагород, повідомляє «Суспільне. Культура».

Зазначається, що стрічку було нагороджено у категоріях «Найкращий фільм», «Найкращий сценарій», «Найкращий режисер», «Найкращий актор» (Олександр Яцентюк) та «Відкриття року».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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