Названо лауреатів національної премії «Кіноколо»

20 жовтня відбулася церемонія нагородження Національною премією кінокритиків «Кіноколо». Тріумфатором став фільм «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Сабчука, який отримав п'ять із 10 нагород, повідомляє «Суспільне. Культура».

Зазначається, що стрічку було нагороджено у категоріях «Найкращий фільм», «Найкращий сценарій», «Найкращий режисер», «Найкращий актор» (Олександр Яцентюк) та «Відкриття року».