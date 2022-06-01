Перед многотысячной толпой: фронтмен Rammstein поднял на концерте флаг Украины

30 мая на концерте Rammstein в Цюрихе (Швейцария) фронтмен Тилль Линдеманн поднял флаг Украины. Его музыканту передал один из зрителей возле сцены после исполнения песни "Engel".

Швейцарское издание Tribune de Geneve сообщает, что на концерте присутствовало 47 тысяч человек, информирует Апостроф .

"Взрывы на сцене иногда напоминали войну у ворот Европы. Желто-синий флаг на несколько мгновений взвился над толпой, прежде чем она снова его поглотила", - пишет репортер.

Фотография Линдеманна с украинским флагом появилась на официальной странице Rammstein в Facebook. "Рука об руку, больше никогда не будем одинокими", - гласит публикация.

В сети поклонники немецкой рок-группы опубликовали видео, на котором толпа несет музыкантов на руках в надувных лодках. Во время "плавания" Линдеманн увидел украинский флаг, попросил его передать и ненадолго развернул.

После полномасштабного вторжения 24 февраля группа Rammstein осудила РоSSию и поддержала Украину. Музыканты отменили все запланированные на 2022 год концерты в стране-оккупанте.

На сайте рок-группы появилось заявление на немецком, украинском и русском языках: "Группа Rammstein хотела бы выразить поддержку народу Украины, который сопротивляется ужасающей агрессии со стороны роSSийского правительства. Прежде всего, в этот момент мы глубоко соболезнуем украинскому народу и скорбим по поводу их страданий. Каждый член нашей группы, так или иначе, связан с двумя странами. У всех членов группы есть друзья, коллеги, партнеры, поклонники в обеих странах. Мы понимаем, что многие роSSийские фанаты могут быть в отчаянии в связи с действиями своего правительства, и мы хотим напомнить о человечности, которая свойственна как роSSийским, так и украинским гражданам".

В марте Тилль Линдеманн вместе с другими волонтерами помогал украинским беженцам на вокзале Берлина. Музыканта сфотографировали в шапке группы Потапа "Мозги".

Фото: instagram.com/alisa.comm