Тысячи эстонцев спели "Ой у лузі червона калина", чтобы поддержать украинцев в борьбе за волю

Песня "Ой у лузі червона калина" стала одним из символов несокрушимости украинцев в войне против роSSийских оккупантов. Сегодня она звучит не только в Украине, но и по всему миру. Ранее ее спели на площади в Литве, а теперь поддержку нашему народу выразили эстонцы, информирует Апостроф.

Тысячи певцов со всей Эстонии собрались на Певческом поле в Таллинне, чтобы исполнить хоровую аранжировку украинской народной песни. Идея спеть вместе возникла у фотографа Каупо Киккаса, предпринимателя Энно Рацепа и композитора Йонаса Тарма. Руководил хором выдающийся эстонский дирижер Хирво Сурва, пишет ERR.

Фото: Patrik Tamm/ERR

По словам Киккаса, они будут распространять видео своего пения в социальных сетях, чтобы оно дошло до людей во всем мире и помогло повысить как финансовую, так и моральную поддержку Украине.

Композитор Йонас Тарм уверен, что песня имеет символическое значение. "Сегодня украинскую песню "Ой у лузі червона калина" исполняют многие музыканты по всему миру, потому что она объединяет и вселяет надежду. Поскольку традиция Эстонского певческого праздника тесно связана с независимостью, и мы чувствуем себя сильнее, когда поем в хоре, лучший способ выразить поддержку Украине - спеть эту песню вместе".

Фото: Patrik Tamm/ERR

Энно Рацеп заявил что цель их совместного пения - не оставить Украину в одиночестве.

"Мы не можем ни устать от войны, ни привыкнуть к ней, ни бросить Украину!, - сказал он. - Поэтому это совместное пение происходит именно сейчас, когда известие о трех месяцах войны уже стало для многих фоновым шумом, но Украина по-прежнему нуждается и в финансовой, и в духовной поддержке".

В записи видео приняли участие тысячи эстонских певцов и более сотни хоров. Солировала 11-летняя украинка Варвара Бражник.


Наталья Лавринец, Апостроф

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