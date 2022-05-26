Мурал "Святая Джавелина" в Киеве могут закрасить: что происходит

В Киеве появился огромный мурал "Святая Джавелина" в честь переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin, который эффективно уничтожает вражескую военную технику. Однако из-за протеста Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций его могут закрасить.

В обращении, опубликованном на сайте ОРЦиРО, религиозные деятели выразили протест против мурала, на котором женщина, похожая на Богородицу, вместо младенца держит в руках Javelin, информирует Апостроф.

Они призвали киевские власти и городских активистов соблюдать нормы законодательства Украины, которое обязывает с должным уважением относиться к религиозным убеждениям наших сограждан. Протест Всеукраинский Совет Церквей направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

"Стены многоэтажек в столице являются не частной галереей, а публичным пространством, поэтому при создании новейших художественных продуктов на них просим соблюдать нормы украинского законодательства, обязывающего с должным уважением относиться к религиозным убеждениям членов украинского общества", – сказано в обращении Совета Церквей.

По их словам, мурал "Святая Джавелина" начали рисовать без должного общественного обсуждения и верующие люди выражают свой протест против такого шага.

"Мы, верующие люди Украины, выражаем категорическое неприятие и протест таким выражениям публичного псевдоискусства, которые используют религиозные чувства и символы как объект пародии", - резюмировали украинские религиозные деятели.


Лена Руденко, Апостроф

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