"Закрили залізними крилами небо": у Києві з'явився новий яскравий мурал, фото

У суботу, 27 серпня, у Подільському районі столиці відкрили новий мурал, присвячений "привиду Києва".

Про це повідомляє прес-служба благодійного фонду For my Ukraine, інформує Апостроф.

Арт-об’єкт, як зазначають благодійники, присвячений не лише образу "привида Києва", а усім бійцям Повітряних сил, які з першого дня повномасштабного вторгнення захищають небо над українською столицею.

Для створення муралу запросили відомого художника-мураліста Андрія Ковтуна. Для своєї роботи він обрав фотографію одного із пілотів 40-ої бригади тактичної авіації, що ймовірно служить зараз в лавах Повітряних Сил. На зображенні пілот - "привид Києва" в кабіні знаменитого літака Міг-29, що стоїть на озброєнні в ПС ЗСУ.

Відкриття муралу також прокоментував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, "привид Києва" - образ "богів неба", які щодня боронять тисячі життів від загроз окупантів.

"Ми знаємо, що так само є Привид Вінниці, Полтави, Івано-Франківська, Одеси та всіх наших міст. Всі вони спостерігають за нами з неба та захищають нас своїми залізними крилами. Настане день і в небі з’являться наші цивільні авіатори, які єднають нашу країну з усім світом.Ми чекаємо і на них в нашому небі", - додав Тимошенко, коментуючи відкриття муралу на Подолі.


Богдан Соловйов, Апостроф





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