В Ужгороде появился мурал с псом Патроном - изображение четверолапого сапера украшает стадион

Пес Патрон, который помогает черниговским пиротехникам в разминировании территорий, стал героем нового мурала. Изображение четверолапого сапера появилось в Ужгороде и теперь украшает один из стадионов города, информирует Апостроф .

Как пишет "Суспільне", изобразила Патрона на ограждении стадиона "Авангард" рядом с другими стрит-артами ужгородская художница Екатерина Туз. Забор находится в аварийном состоянии и из-за полномасштабной войны ремонт решили не проводить. Тогда местная художница предложила разрисовать его в патриотическом стиле.

Фото: Суспільне Ужгород

Юная девушка нарисовала пса в именном бронежилете, в котором храбрый малыш помогает искать взрывоопасные предметы, которые после себя оставили роSSийские войска. Екатерина рассказала, что для мурала выбрала стиль фотореализм, чтобы Патрон выглядел, как живой.

"Если отойти — он кажется живой. Не знаю, насколько это правда, но я очень стараюсь. Его сложно рисовать, потому что здесь и фон и сам он, чтобы не был слишком темным, и чтобы все между собой играло нормально. Поскольку позади взрывается танк, он должен быть темным, но не слишком, нужно выдержать золотую середину", - рассказала художница.

Фото: Суспільне Ужгород

Отметим, что это не первый мурал с изображением Патрона. Псу-саперу также посвятили стрит-арты художники Полтавы, Запорожья, Ровно и Киева .

Патрон - джек-рассел, который живет и работает на Черниговщине в подразделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Милый двухлетний пес обучен искать неразорвавшиеся мины, гранаты, снаряды и другие взрывчатки.

Фото: Суспільне Ужгород

Четверолапый помощник саперов стал настоящим фронтовым героем, интернет-звездой и любимцем детей и взрослых. О храбром песике снимают сюжеты, его рисуют художники, а недавно Патрон получил награду от Владимира Зеленского и самую престижную премию для собак в Каннах.