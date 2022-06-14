В Ужгороде появился мурал с псом Патроном - изображение четверолапого сапера украшает стадион

Пес Патрон, который помогает черниговским пиротехникам в разминировании территорий, стал героем нового мурала. Изображение четверолапого сапера появилось в Ужгороде и теперь украшает один из стадионов города, информирует Апостроф.

Как пишет "Суспільне", изобразила Патрона на ограждении стадиона "Авангард" рядом с другими стрит-артами ужгородская художница Екатерина Туз. Забор находится в аварийном состоянии и из-за полномасштабной войны ремонт решили не проводить. Тогда местная художница предложила разрисовать его в патриотическом стиле.

Фото: Суспільне Ужгород

Юная девушка нарисовала пса в именном бронежилете, в котором храбрый малыш помогает искать взрывоопасные предметы, которые после себя оставили роSSийские войска. Екатерина рассказала, что для мурала выбрала стиль фотореализм, чтобы Патрон выглядел, как живой.

"Если отойти — он кажется живой. Не знаю, насколько это правда, но я очень стараюсь. Его сложно рисовать, потому что здесь и фон и сам он, чтобы не был слишком темным, и чтобы все между собой играло нормально. Поскольку позади взрывается танк, он должен быть темным, но не слишком, нужно выдержать золотую середину", - рассказала художница.

Фото: Суспільне Ужгород

Отметим, что это не первый мурал с изображением Патрона. Псу-саперу также посвятили стрит-арты художники Полтавы, Запорожья, Ровно и Киева.

Патрон - джек-рассел, который живет и работает на Черниговщине в подразделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Милый двухлетний пес обучен искать неразорвавшиеся мины, гранаты, снаряды и другие взрывчатки.

Фото: Суспільне Ужгород

Четверолапый помощник саперов стал настоящим фронтовым героем, интернет-звездой и любимцем детей и взрослых. О храбром песике снимают сюжеты, его рисуют художники, а недавно Патрон получил награду от Владимира Зеленского и самую престижную премию для собак в Каннах.


Наталья Лавринец, Апостроф





Интересные новости
Манга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском ДонцеМанга о Призраке Киева, а теперь и Водяной: в Японии нашли мистическое объяснение успехам ВСУ на Северском Донце
Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"Дорофеева показала 13-летнюю украинку, впечатлившую ее своей силой духа: "Невероятный пример"
Александр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в УкраинеАлександр Роднянский развелся со звездой Ранеток из-за войны в Украине
Была вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедииБыла вечеринка: в Кривом Роге 15-летняя девушка выпала из окна многоэтажки, детали трагедии
Ани Лорак: почему певица не комментирует войну в УкраинеАни Лорак: почему певица не комментирует войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Мурал в поддержку Украины появился в Нью-ЙоркеМурал в поддержку Украины появился в Нью-Йорке
Анджелина Джоли надела кольцо с изображением карты УкраиныАнджелина Джоли надела кольцо с изображением карты Украины
Лишили Джавелину "святости": в Киеве перерисовали скандальный муралЛишили Джавелину "святости": в Киеве перерисовали скандальный мурал
Мурал "Святая Джавелина" в Киеве могут закрасить: что происходитМурал "Святая Джавелина" в Киеве могут закрасить: что происходит
В Киеве появился мурал "Святая Джавелина": эффектные фотоВ Киеве появился мурал "Святая Джавелина": эффектные фото
Андрей Андреев сообщил о завершении создания мурала "Святой Джевелины" и рассказал подробности возникновения мемаАндрей Андреев сообщил о завершении создания мурала "Святой Джевелины" и рассказал подробности возникновения мема
В Украине появился невероятный мурал с девушкой и легендарным псом Патроном: фотоВ Украине появился невероятный мурал с девушкой и легендарным псом Патроном: фото
В сети появился список роSSийских звезд, которые разжигают войну в УкраинеВ сети появился список роSSийских звезд, которые разжигают войну в Украине
В Чернигове вывезли остатки разрушений со стадиона Гагарина, намечено начать ямочный ремонт транспортного коридора в КиевВ Чернигове вывезли остатки разрушений со стадиона Гагарина, намечено начать ямочный ремонт транспортного коридора в Киев
С автоматом на плече: в Ровно появился патриотичный мурал с украинской "валькирией"С автоматом на плече: в Ровно появился патриотичный мурал с украинской "валькирией"
Последние новости
Подгружаем последние новости