Анджелина Джоли надела кольцо с изображением карты Украины

Анджелина Джоли во время визита в нашу страну получила в подарок ювелирное изделие. Голливудская актриса стала носить кольцо с изображением карты Украины.

Звезда фильма "Мистер и миссис Смит" в конце апреля прилетела во Львов. Анджелина является послом доброй воли ОНН по делам беженцев. Она пообщалась с людьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за войны с Россией .

Артистка поддержала беженцев и детей, которые пострадали из-за боевых действий. Она встретилась с переселенцами из "горячих точек". Примечательно, что ООН не направляла Джоли в нашу страну – это ее личная инициатива.

Бывшая жена Брэда Питта также побывала в местном кафе и отведала традиционные блюда. Украинский ювелирный бренд подарил Анджелине серебряное кольцо с изображением карты Украины. На ней Крым, аннексированный РФ в 2014 году, изображен как наша территория.

Представители компании представили снимки американской гостьи с украшением, которое она носит на безымянном пальце правой руки. "Прекрасное воспоминание о прекрасной стране", - отметили они.

Поклонники Джоли осыпали ее комплиментами.

"Она выглядит такой счастливой", "Красотка", "Прекрасное украшение, носите с гордостью", "Мы самое крутое государство на планете", "Супер, ей так идет", "Обожаю Джоли, красивая как внешне, так и внутри", "Любим вам! Спасибо за поддержку!" – прокомментировали фолловеры.

Ранее стало известно, каким образом голливудская звезда Анджелина Джоли попала в Украину.