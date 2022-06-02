Анджелина Джоли надела кольцо с изображением карты Украины
Анджелина Джоли во время визита в нашу страну получила в подарок ювелирное изделие. Голливудская актриса стала носить кольцо с изображением карты Украины.
Звезда фильма "Мистер и миссис Смит" в конце апреля прилетела во Львов. Анджелина является послом доброй воли ОНН по делам беженцев. Она пообщалась с людьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за войны с Россией.
Артистка поддержала беженцев и детей, которые пострадали из-за боевых действий. Она встретилась с переселенцами из "горячих точек". Примечательно, что ООН не направляла Джоли в нашу страну – это ее личная инициатива.
Бывшая жена Брэда Питта также побывала в местном кафе и отведала традиционные блюда. Украинский ювелирный бренд подарил Анджелине серебряное кольцо с изображением карты Украины. На ней Крым, аннексированный РФ в 2014 году, изображен как наша территория.
Представители компании представили снимки американской гостьи с украшением, которое она носит на безымянном пальце правой руки. "Прекрасное воспоминание о прекрасной стране", - отметили они.
Поклонники Джоли осыпали ее комплиментами.
"Она выглядит такой счастливой", "Красотка", "Прекрасное украшение, носите с гордостью", "Мы самое крутое государство на планете", "Супер, ей так идет", "Обожаю Джоли, красивая как внешне, так и внутри", "Любим вам! Спасибо за поддержку!" – прокомментировали фолловеры.
Ранее стало известно, каким образом голливудская звезда Анджелина Джоли попала в Украину.