Освоила несколько боевых специальностей: защитники Украины показали овчарку-разведчицу Жасмин

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали собаку-разведчицу Весту, которая специализируется на поисках минно-взрывных устройств. На этот раз защитники познакомили пользователей сети с еще одной хвостатой помощницей – овчаркой по кличке Жасмин, информирует Апостроф.

Эксперты отметили, что эта сообразительная девочка является одной из самых молодых четырехлапых разведчиков ГУР МО Украины. Однако юный возраст не помешал ей овладеть несколькими боевыми специальностями. В Минобороны уточнили, что сейчас идет работа по определению ее основного боевого назначения.

Фото: t.me/DIUkraine

"Жасмин – одна из самых молодых "четырехлапых разведчиков" ГУР МО Украины, однако она уже овладела несколькими боевыми специальностями. Сейчас продолжается работа по определению ее основного боевого назначения. Выявляя незаурядные способности в работе, она остается игривой и любознательной девочкой", - говорится в публикации.

Фото: t.me/DIUkraine

Напомним, В ГУР Минобороны также есть пес по кличке Бой, который помогает нашим разведчикам находить врагов. Четвероногие помощники есть и в рядах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, например, черкасским спасателям помогает овчарка Найда. В Кинологическом центре полиции Киевской области "служит" щенок Байрактар - он предупреждает защитников об атаках врага.

Фото: t.me/DIUkraine

Фото: t.me/DIUkraine

Фото: t.me/DIUkraine

Фото: t.me/DIUkraine


Любовь Блажко, Апостроф





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