Освоила несколько боевых специальностей: защитники Украины показали овчарку-разведчицу Жасмин

Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали собаку-разведчицу Весту, которая специализируется на поисках минно-взрывных устройств. На этот раз защитники познакомили пользователей сети с еще одной хвостатой помощницей – овчаркой по кличке Жасмин, информирует Апостроф .

Эксперты отметили, что эта сообразительная девочка является одной из самых молодых четырехлапых разведчиков ГУР МО Украины. Однако юный возраст не помешал ей овладеть несколькими боевыми специальностями. В Минобороны уточнили, что сейчас идет работа по определению ее основного боевого назначения.

Фото: t.me/DIUkraine

"Жасмин – одна из самых молодых "четырехлапых разведчиков" ГУР МО Украины, однако она уже овладела несколькими боевыми специальностями. Сейчас продолжается работа по определению ее основного боевого назначения. Выявляя незаурядные способности в работе, она остается игривой и любознательной девочкой", - говорится в публикации.

Фото: t.me/DIUkraine

Напомним, В ГУР Минобороны также есть пес по кличке Бой, который помогает нашим разведчикам находить врагов. Четвероногие помощники есть и в рядах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, например, черкасским спасателям помогает овчарка Найда. В Кинологическом центре полиции Киевской области "служит" щенок Байрактар - он предупреждает защитников об атаках врага.

Фото: t.me/DIUkraine

Фото: t.me/DIUkraine

Фото: t.me/DIUkraine

Фото: t.me/DIUkraine