Андрей Андреев сообщил о завершении создания мурала "Святой Джевелины" и рассказал подробности возникновения мема

Андрей Андреев сообщил о завершении создания мурала "Святой Джевелины" и рассказал подробности возникновения мема

Волонтер Андрей Андреев сообщил о завершении создания мурала "Святой Джевелины" в Соломенском районе столицы

«Рад сообщить, что мурал с изображением Святой Джавелины завершен, а также рад, что создан был именно в Соломенском районе и продолжил нашу идею создания» Аллеи муралов " на улице Авиаконструктора Антонова.

Благодарен команде и основателю канадско-украинского бренда Saint Javelin Кристиану Борису, по заказу которого и был выполнен мурал.

Краткая история бренда: Канадец с украинскими корнями Кристиан Борис создал мем «Святой Джевеліни» еще за несколько недель до войны и начал продавать наклейки с этим образом в Канаде и США с целью отправлять все вырученные средства на благотворительную помощь Украине. За месяц после начала войны, удалось насобирать более 1млн долларов. Сейчас эта сумма перевалила 2 млн. Бренд уже пожертував средства организациям Help Us Help, 2402 и недавно запартнерился с Ukrainian World Congress, чтобы закупать защитное оборудование для военных”, - написал он у себя в Фейсбуке.

Андреев поблагодарил киевского волонтера Ивана Лисового, который обеспечил техническую часть создания муралу. Также он выразил благодарность художникам из творческой группы Kailas-V Яна Волк, Андрею Пальвалю.

"Saint Javelin хочет инвестировать также и в культурный капитал Украины, ведь считает, что это также является неотъемлемой частью будущего сильного государства. Святая Джевелина уже стала символом непокоренности украинского народа, поэтому появилась идея запечатлеть этот символ в столице Украины.

Кроме десятков тысяч поклонников по миру, мерч от Saint Javelin полюбили также президент Владимир Зеленский и министр обороны Резников Алексей, которым искренняя благодарность за всестороннюю поддержку!",- написал Андреев.


user, politeka.net

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