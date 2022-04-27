В сети появился список роSSийских звезд, которые разжигают войну в Украине

В сети появился полный перечень роSSийских певцов, актеров и других деятелей культуры, которые открыто поддерживают вторжение РоSSии в Украину. В список "продажных знаменитостей" вошли 144 артиста, включая путинского прихвостня Николая Баскова, информирует Апостроф .

Список "разжигателей войны" составили соратники Алексея Навального и опубликовали на сайте Международного Фонда борьбы с коррупцией. В документе указаны имена звезд, даты их рождения, род деятельности, а также краткое описание их действий против Украины - участие в концертах в поддержку войны, открытая поддержка роSSийской армии и прочее.

Фото: acf.international

В список вошли такие роSSийские знаменитости: Надежда Бабкина, Марат Башаров, Сергей Безруков, Ксения Бородина, Лариса Долина, Дмитрий Дюжев, Полина Гагарина, Олег Газманов, Сергей Лазарев, Дмитрий Харатьян, Лев Лещенко, Вячеслав Манучаров, Стас Михайлов, Иван Охлобыстин, Сергей Жуков, Анита Цой, Владимир Пресняков и многие другие.